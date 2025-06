Acquario, facciamoci contagiare dall'allegria: l'oroscopo di oggi, domenica 29 giugno

Scorpione. 23/10 – 22/11

Simultaneamente confusa da Venere e Urano, la Luna ci sottrae smalto. Prestiamo attenzione all’aspetto per non fornire appiglio alle critiche. L’orgoglio distorce i contorni della realtà e potrebbe scatenare bisticci fra amici per una rivalità amorosa.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna in Leone ci invita a prenderci una pausa, a sentirci liberi di agire e padroni del nostro tempo. Ideale per feste ed eventi mondani. Un viaggio di piacere porta sorprese. Forse non incontreremo l’anima gemella, ma tante occasioni di divertirci.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Manteniamoci mentalmente flessibili, invece di irrigidirci sulle nostre posizioni. La fantasia non è nemica della logica, bensì il suo complemento. Innanzitutto chiariamoci le idee e sforziamoci poi di raggiungere una maggiore comprensibilità nell’esporle.

Acquario. 21/1 – 19/2

La domenica non si preannuncia festosa come dovrebbe. Pensieri grigi affollano la nostra mente? Cerchiamo un confidente a cui raccontarli. La compagnia tutta barzellette e risate oggi proprio non ci va a genio. Proviamo a farci contagiare dall’allegria.

Pesci. 20/2 – 20/3

Giornata riflessiva e profonda, da trascorrere in tranquillità in casa o passeggiando in campagna. Pensiamo al benessere, iniziamo una terapia olistica. Abbelliamo la casa con innovazioni di classe. Nel pomeriggio prepariamoci ad affrontare qualche tensione.