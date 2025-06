Acquario, faremo chiarezza con la persona del cuore: l'oroscopo di oggi, sabato 28 giugno

L'oroscopo di Barbanera di oggi, sabato 28 giugno

Ariete. 21/3 – 20/4

Il felice incontro di Mercurio con Saturno e Nettuno suscita pensieri, parole e intuizioni che possono aiutarci a fare luce sulla situazione affettiva. A un incontro mondano esprimiamo serenamente il nostro punto di vista, per fare una gran bella figura.

Toro. 21/4 – 20/5

Un altro giro di valzer, con la Luna in Leone che attenta alla nostra tranquillità. No alla tentazione degli acquisti troppo costosi, le riserve piangono. Non facciamoci abbagliare da traguardi improbabili, quando abbiamo qualcosa di concreto a portata di mano.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Affrontiamo questo sabato con grinta e ottimismo. Lavoro e svago trovano un punto di equilibrio, mentre gli amici ci ricaricano di entusiasmo. Non perdiamo la ghiotta occasione di metterci in luce, senza per questo motivo oscurare chi ci circonda.

Cancro. 22/6 – 22/7

Buona l’efficienza. Se l’assenza della persona amata oggi ci pesa, per sentirla vicina riprendiamo una foto scattata in un momento felice. Possibili svolte professionali all’orizzonte, ma non premiamo sull’acceleratore. Occhi aperti nelle amicizie.