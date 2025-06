Vergine, le faccende di lavoro procedono spedite: l'oroscopo di oggi, venerdì 27 giugno

L'oroscopo di Barbanera di oggi, venerdì 27 giugno

Ariete. 21/3 – 20/4

A sollevare l’umore, oggi interviene con piglio deciso la Luna in Leone, la quale sollecitando l’autostima, ci regala un venerdì ricco di soddisfazioni. Ottimi gli spunti creativi e l’ambizione che mettiamo in campo. Un impegno costante porta risultati concreti.

Toro. 21/4 – 20/5

Ci ritroviamo a confrontarci con le nostre aspirazioni più autentiche. Non sacrifichiamo la libertà inseguendo obiettivi che non ci appartengono. Accettiamo una certa inconcludenza, senza emettere giudizi troppo severi nei confronti di noi stessi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Nel lavoro, studiamo con attenzione tutti i dettagli, individuiamo le mosse giuste per rendere le iniziative più agili e più facilmente realizzabili. Trascorriamo ore piacevoli in simpatia, movimento e occasioni in società. Riceviamo le attenzioni desiderate.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se abbiamo voglia di rinnovare l’arredamento della casa, di acquistare un oggetto prezioso, attiviamoci, oggi è una giornata favorevole per farlo. Possiamo contare su qualche entrata extra di denaro da investire nei progetti che ci stanno più a cuore.