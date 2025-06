Toro, chiudete i conti in sospeso e apertura alle novità: l'oroscopo di domani, martedì 24 giugno

La Luna, depositaria delle nostre emozioni, è sfuggente ed elusiva. È forse per questo che senza motivi apparenti, avvertiamo un turbamento nel cuore. Esigenza di interiorità che si esprime anche a livello fisico. Diamo spazio al riposo, a letture significative.

La Luna congiunta a Giove e i pianeti lenti ci appoggiano. L’ambiente ci trasmette forza, energia e lungimiranza per appianare ogni difficoltà. Non facciamoci condizionare dalle reazioni di chi ci circonda, sentiamoci liberi di seguire la nostra strada.

Mettendo in azione l’innato buonsenso in materia di economia, ci teniamo al riparo da possibili errori di valutazione. Chiudiamo i conti in sospeso. Elasticità, flessibilità e apertura alle novità sono le condizioni necessarie per raggiungere i traguardi sperati.

La Luna in Gemelli preannuncia entusiasmo e vivacità. Feste danzanti, un taglio di capelli sbarazzino che affascina e ringiovanisce l’immagine. Perfetta oggi una gita culturale in qualche città d’arte, riceviamo e inoltriamo inviti. Divertimento garantito.

Leone. 23/7 – 23/8

Disposizione d’animo allegra e leggera. Successo in società, affari a gonfie vele. Appuntamenti, visite, telefonate e messaggi affettuosi. Per qualcuno può esserci una lieta sorpresa. Un amore torna dal passato per ridiventare un dolce presente.

Vergine. 24/8 – 22/9

Impegni che si accavallano o cambiamenti poco graditi ci procurano delle incertezze, ma giochiamoci le carte giuste per tenere tutto sotto controllo. Preoccupazioni professionali disturbano la relazione sentimentale. Almeno per ora lasciamo fuori i problemi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Mettendo in mostra le nostre qualità, diplomazia e flessibilità, non è difficile riscuotere la nostra sostanziosa fetta di successo e soddisfazione. L’amore oggi non è una pena, ma una gioia del cuore, da vivere con spensieratezza dimenticando il domani.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Prestiamo attenzione ai rapporti. Per capire il comportamento delle persone, utilizziamo delle chiavi di lettura basate sul linguaggio sottile. Il perfezionismo e le capacità organizzative possono trovare soluzioni rapide a piccole difficoltà pratiche.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna dall’altra parte del cielo mina gli affetti: occorre un confronto aperto con gli altri, dove naturalezza e spontaneità sono le benvenute. Attingiamo a piene mani alla nostra riserva di creatività e fantasia per rendere speciale una serata a due.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Prestiamo attenzione alla carriera: qualcosa non gira nella maniera opportuna o forse siamo distratti, troppo svagati. Una buona occasione per fare ordine. Nel tempo libero dedichiamo attenzioni a noi stessi, se ultimamente abbiamo trascurato le nostre esigenze.

Acquario. 21/1 – 19/2

Giornata da trascorrere con gioia e ottimismo. Conoscenze e iniziative entusiasmanti. In amore si balla il rock acrobatico, proprio come piace a noi. Eventi culturali, allegre riunioni con gli amici, mostre, concerti e spettacoli assolutamente da non perdere.

Pesci. 20/2 – 20/3

Disguidi in relazione a spostamenti e comunicazioni. In società non indulgiamo al piacere di stupire, gettando ombre sulla nostra immagine. Irrequieti, combattuti fra passioni che ritornano e il timore di abbandonare le sicurezze per qualcosa di vago.