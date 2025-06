Pesci, la luna da una mano a realizzare i sogni: l'oroscopo di domani, 23 giugno

Il solstizio d’estate arriva con un bel carico di doni. Anche grazie alla Luna in Toro, ritroviamo gran parte delle nostre certezze. Buonumore! Un amico dispensa a piene mani pillole di saggezza. Progetti costruttivi per chi intende metter su famiglia.

Per vivere in modo costruttivo, è indispensabile seguire il buonsenso, senza lasciarci prendere dall’insofferenza, se incontriamo un imprevisto. È importante che per la somma delle influenze non puntiamo sulla buona sorte per ottenere risultati concreti.

Leone. 23/7 – 23/8

Sabato con qualche spigolo. Dovremmo avere la pazienza di darci il tempo necessario per seguire il buonsenso, impostandoci sulla moderazione. L’insicurezza acuisce la possessività e ci rende sospettosi. Occhio a non superare il livello di guardia.

Vergine. 24/8 – 22/9

La giornata fa parte di quelle che ci vedono in gran forma. Il caso a favore ci asseconda e sappiamo cogliere tutte le opportunità che ci vengono date. Si prospettano novità assolute, viaggi e spostamenti, e la capacità di capire se e quanto sono vantaggiosi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Saremo particolarmente efficienti nello svolgere i compiti quotidiani. Le nostre capacità organizzative vengono finalmente alla luce. Progettiamo di accendere un mutuo o di chiedere un finanziamento? Potrebbe presentarsi la giusta occasione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Confrontandoci con gli altri, rivediamo alcune posizioni, cambiando prospettiva. Trattative fortunate migliorano le entrate, rischiamo senza timore. Nuove amicizie, progetti e ideali ci fanno sentire ben inseriti nel nostro ambiente. Più ottimistica l’autovalutazione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’atmosfera è un piuttosto monotona, ci troviamo alle prese con questioni pratiche inderogabili di cui ci occupiamo sempre un po’ a malincuore. Alcuni rapporti sterili e occupazioni ripetitive generano insoddisfazione. Proviamo ad apportare dei miglioramenti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Complice il transito della Luna in Toro in trigono a Marte, recuperiamo disponibilità e buonumore. Giorni tranquilli vivacizzati da piacevoli sorprese. In arrivo un dono, una notizia, un desiderio da condividere. Una cena in allegria con pochi intimi amici.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il clima non è disteso, le tensioni in famiglia sono palpabili e dalla tensione alla crisi, il passo è breve. Non sono esclusi colpi di testa. Siamo proprio noi, con giudizi affrettati e vena polemica, a mettere a dura prova la pazienza altrui.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in sestile agevola le nostre iniziative e ci dà volentieri più di una mano per realizzare i nostri sogni in ambito familiare e affettivo. Facciamo tesoro dei suggerimenti forniti da qualcuno più esperto di noi, non si finisce mai di imparare.