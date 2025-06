Oroscopo della settimana dal 23 al 29 giugno 2025, segno per segno

♋ Cancro (22 giugno – 22 luglio) Con il Sole nel tuo segno, sei al centro dell’attenzione. Usa questa luce per farti valere sul lavoro. L’amore è dolce e pieno di piccole sorprese. Buone notizie in arrivo da una persona lontana.

♊ Gemelli (21 maggio – 21 giugno) Tanta voglia di comunicare, ma rischi di dire troppo. Meglio scegliere con cura le parole, specialmente in ambito professionale. L’amore sorride, soprattutto ai single. Creatività in crescita.

♉ Toro (21 aprile – 20 maggio) Hai bisogno di rallentare e prenderti cura di te. Qualcosa in ambito familiare richiede la tua attenzione e sensibilità. Le finanze migliorano lentamente. Fine settimana ideale per riflettere su una scelta importante.

♈ Ariete (21 marzo – 20 aprile) Settimana piena di energia e determinazione. È il momento giusto per risolvere un problema che rimandi da troppo. In amore, occhio all’impulsività: pensa prima di agire. Nel lavoro arrivano conferme.

♌ Leone

(23 luglio – 23 agosto)

Settimana di riflessione. Non tutto va come vorresti, ma serve pazienza. Evita lo scontro diretto, soprattutto in ambito lavorativo. In amore, invece, concediti uno slancio di generosità: sarà ripagato.

♍ Vergine

(24 agosto – 22 settembre)

Organizzazione e lucidità ti guidano nei prossimi giorni. Ottimo periodo per concludere un affare o far valere un diritto. In amore sei più razionale del solito: lascia spazio anche all’istinto.

♎ Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Venere ti aiuta a riscoprire emozioni dimenticate. Se sei in coppia, ritrovi complicità; se sei single, una nuova conoscenza ti incuriosisce. Al lavoro, c’è un progetto che riprende vita. Fidati del tuo intuito.

♏ Scorpione

(23 ottobre – 22 novembre)

Settimana un po’ altalenante: potresti sentirti sottotono, ma non è nulla di grave. Attenzione a una questione economica che richiede maggiore chiarezza. In amore, evita di fare troppi test a chi ti sta vicino.

♐ Sagittario

(23 novembre – 21 dicembre)

Grandi possibilità in arrivo, ma servono disciplina e attenzione ai dettagli. L’amore può diventare più stabile, ma solo se smetti di inseguire l’ideale e guardi chi hai davvero accanto.

♑ Capricorno

(22 dicembre – 20 gennaio)

Luglio si avvicina e porta con sé cambiamenti: inizia a prepararti mentalmente. Questa settimana punta tutto sulla diplomazia. L’amore chiede tempo e ascolto. Evita discussioni inutili con parenti o colleghi.

♒ Acquario

(21 gennaio – 19 febbraio)

Settimana vivace, con incontri inaspettati e nuove idee che ti frullano per la testa. Attenzione però a non saltare da un progetto all’altro. In amore c’è bisogno di stabilità, anche se ti pesa.

♓ Pesci

(20 febbraio – 20 marzo)

La Luna ti rende particolarmente empatico: usa questa sensibilità per curare un rapporto importante. È il momento giusto per prenderti cura della tua salute, anche mentale. Il weekend porta romanticismo.