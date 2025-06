Cancro, giornata piacevole: l'oroscopo di domani, 22 giugno

Che piacevoli ore si prospettano oggi con il favore lunare. Amore e famiglia regalano piacevoli conferme. Orto o giardino da sistemare. Le buone occasioni di primeggiare, realizzando progetti lavorativi ambiziosi e fortunati, non ci mancano.

Domenica un po’ monotona, sia dal punto di vista emotivo sia fisico. Una buona opportunità per tirare le somme e fare il punto della situazione. Gli impegni familiari richiedono tempo e pazienza. Il successo è più vicino, se le idee sono ben chiare.

La Luna e Venere congiunte ammantano di romanticismo la vita amorosa e ci rendono capaci di slanci generosi. Seguiamo il cuore, ci indicherà la via. Una scelta che non avevamo per niente previsto può rivelarsi un successo. Novità nelle associazioni.

Giornata magnanima nei nostri confronti. Malgrado le tensioni che avvertiamo, gestiamo con abilità il quotidiano, i rapporti familiari e i risparmi. La situazione economica tende a diventare più rassicurante. Incassi insperati, debiti in riscossione.

Leone. 23/7 – 23/8

Potremmo avere qualche difficoltà di comunicazione con l’amato e con gli amici: se ciò dovesse procurarci dei dissapori, mettiamo tutto nero su bianco. Dubbi e ripensamenti. Per fortuna la fiducia in noi stessi è alta, e questo può aiutarci a sdrammatizzare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Oggi siamo nel nostro elemento, la Terra: solidi, tranquilli e radicati. Favorito lo sviluppo di un progetto, a patto che pianifichiamo bene ogni dettaglio. In ambito professionale qualcuno o qualcosa potrebbe darci fastidio. Osserviamo i pensieri che ci incupiscono.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il lavoro di squadra potrebbe decollare più facilmente e garantirci ottimi guadagni, con un po’ di diplomazia in più e una maggiore organizzazione. Voglia di emozioni nuove per sentirci vivi? Un’avventura per riscoprire la gioia di piacere e di piacerci.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se nel nuovo impiego troviamo difficoltà a raggiungere l’affiatamento con i colleghi, portiamo pazienza. Il tempo e il buonsenso sono risolutivi. Per qualunque decisione impegnativa meglio aspettare qualche giorno, ora le circostanze non ci agevolano.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Ci tocca fare una bella scorpacciata di incombenze arretrate e appianare la strada scendendo a qualche onorevole compromesso in ambito lavorativo. Con una certa moderazione diamo spazio alle idee altrui, in caso contrario andremmo contro i nostri interessi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La forza costruttiva della Luna in trigono rimuove le eventuali incertezze sulla direzione da prendere e le scelte da fare. Appelliamoci al buonsenso. Bella giornata! Piacevoli sorprese, una proposta interessante, oppure una sostanziosa gratifica economica.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il clima domestico e professionale risente del nostro malcontento, ma crearci delle inimicizie con parenti e superiori non ci giova affatto. Abbiamo un tocco di genialità, ma di fronte a dei banali problemi pratici, perdiamo letteralmente la testa.

Pesci. 20/2 – 20/3

Alcune circostanze in ambito familiare richiedono senso pratico e concretezza, per fortuna oggi ne siamo ben forniti. Garantiamo la nostra presenza. Certe tensioni sono un segnale da interpretare: è ora di toglierci i paraocchi e di guardare in faccia la realtà.