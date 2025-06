Leone, giornata di grinta, energia e dinamismo: l'oroscopo di domani, 20 giugno

Ariete. 21/3 – 20/4 Parlare con le persone care di vecchie questioni non serve, puntiamo sul futuro. Voltiamo pagina, anche se conflittuali, i sentimenti sono forti. Braccio di ferro sul lavoro con un collega rampante e ambizioso. Un comportamento passivo non ci si addice.

Leone. 23/7 – 23/8

Grinta, energia, dinamismo e soprattutto volontà accompagnano le nostre scelte. Siamo pieni di voglia di fare e nella professione andiamo fortissimo. Confidiamo sempre senza timore nel carisma e nelle risorse che possediamo. Successi, consensi e conquiste.

Vergine. 24/8 – 22/9

La confusione di fronte a proposte finanziarie in apparenza allettanti rischia di farci spendere più del dovuto: recuperiamo il nostro buonsenso. Non casca mica il mondo, se per un giorno non riusciamo del tutto ad assolvere tutti gli impegni assunti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Ci sentiamo sotto esame e questo ci crea un certo disagio. Rilassiamoci, svolgiamo il lavoro con serietà e non raccogliamo provocazioni o critiche. Per ritrovare l’equilibrio, la soluzione ottimale è seguire l’istinto che ci consiglia la soluzione più saggia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Ci sono questioni da sciogliere, ma tutto si avvia verso una felice conclusione. Non facciamoci prendere dal timore delle novità, non rischiamo nulla. Ritorni dal passato. Prima di cedere sarebbe meglio vedere con quali intenzioni tornano. Non siamo precipitosi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Oggi sì che ci alziamo con il piede giusto! È la giornata migliore per muoverci, divertirci, viaggiare. Le nostre opinioni trovano credito. La Luna in Ariete accende il cuore e i sensi. Relazioni vecchie e nuove ritrovano passione e complicità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non è il momento di concludere trattative, siglare contratti o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocarci un tiro birbone. Teniamoci in disparte. La tolleranza è ciò che occorre nei confronti di chi ci ama, ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.

Acquario. 21/1 – 19/2

Siamo allegri, sereni, tutto ci stimola e abbiamo una carica da leoni. Cambiamenti e progetti a breve scadenza. Serata piacevole con gli amici. Aperitivo, pizza e cinema, a spasso per i viali del centro città sottobraccio alla nostra ultima fiamma.

Pesci. 20/2 – 20/3

Carriera e denaro si contendono le nostre attenzioni, ma fra i due litiganti l’amore gode. Inviti e batticuori ci spediscono su una nuvola rosa. Unico rischio corso: idealizzare chi amiamo, perdendo di vista i suoi umani limiti e la sua immagine reale.