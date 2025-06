Gemelli, bella atmosfera: l'oroscopo di oggi, giovedì 19 giugno

Cancro. 22/6 – 22/7 La Luna in quadrato a Giove nel nostro segno ha un effetto irritante. Progetti che procedono al rallentatore, scanditi da nervosismo e impazienza. Ogni parola proferita dagli altri ci suona come un giudizio o una critica, che ci offendono profondamente.

Gemelli. 21/5 – 21/6 Bella atmosfera! Il sestile lunare spazza via la pesantezza dei giorni scorsi e rimette in circolo nuove energie. Allegria, dinamismo e vivacità. Ore da spendere con gli amici in attività divertenti, forse un po’ bizzarre, ottime per la voglia di novità.

Toro. 21/4 – 20/5 Rivediamo un lavoro già fatto, se avvertiamo la sensazione che per la distrazione o per la fretta abbiamo tralasciato qualche dettaglio importante. Sul piano pratico la prudenza produce buoni frutti, ma in amore giocare in difesa raffredda la spontaneità.

Leone. 23/7 – 23/8

Oggi sì che siamo pimpanti! Il bisogno di stimoli forti, di movimento, grazie a un incendiario trigono di Fuoco, sarà prontamente soddisfatto. Sfoggiamo una grinta incredibile, siamo attenti, vitali e siamo in grado di effettuare scelte rapide e azzeccate.

Vergine. 24/8 – 22/9

Giovedì ideale per mettere a frutto le nostre capacità pratiche e per approfittare con prontezza di qualche buona opportunità in campo lavorativo. Agendo con tempismo, otteniamo risultati più che lusinghieri. Crescono le occasioni per i liberi professionisti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Riflettendo sul comportamento di un familiare che ha deluso le nostre aspettative, possiamo riconoscere pure i nostri errori. Comportamenti sbrigativi. Anche a noi sempre misurati può capitare di perdere la bussola. Un confronto diretto può essere liberatorio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il settore economico è stabile, ma stiamo in campana, sono possibili delle novità. L’attività richiede impegno, per questo il nostro cuore sonnecchia. Potremmo dare molto peso alle controversie sul lavoro, finire per provocare tempeste in un bicchier d’acqua.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Miracolosa la Luna in Ariete, che con una mossa fulminea, spazza via tutte le preoccupazioni e ci conferisce uno sprint davvero eccezionale. Di fronte a una serie di occasioni, abbiamo una rapidità d’azione che non lascia spazio ai ripensamenti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Sotto il tiro della Luna in Ariete che ha il potere di destabilizzarci, corriamo il rischio di reagire in modo sproporzionato a persone e situazioni. Non farci prendere in contropiede dagli imprevisti potrebbe anche essere arduo, ma abbiamo stoffa.

Acquario. 21/1 – 19/2

Per merito dell’amichevole passaggio lunare, la giornata si prospetta brillante, all’insegna del dinamismo e delle decisioni rapide ma vincenti. Immersi nel solito carosello di amici, impegni e fantasia, riduciamo ai minimi termini qualunque problema.

Pesci. 20/2 – 20/3

La fortuna ci assiste, l’intelligenza non ci manca, ma le impennate di orgoglio possono attirarci antipatie. Favoriamo la sorte con un buon gesto. Fra l’insicurezza in noi stessi e l’esagerata fiducia nelle nostre capacità, scegliamo la via mediana.