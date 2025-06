Pesci, un’amicizia si trasforma in amore: l'oroscopo di oggi, mercoledì 18 giugno

La tensione scambiata fra il Sole e la Luna ha un forte potenziale di stimolo, ma occhio alle facili promesse, troppo belle per essere veritiere. Se abbiamo in testa un obiettivo chiaro, lavoriamo con più energia e meno impulsività. È tempo di focalizzarlo.

Atmosfera speciale per noi, sollecitata dalla Luna in Pesci. Un incontro professionale si rivela proficuo e sancisce la nascita di un futuro sodalizio. Grazie alla mediazione degli amici, con chi amiamo è pace dopo una baruffa. Siamo l’immagine della serenità.

Leone. 23/7 – 23/8

Giornata che non toglie e non dà. Il filo conduttore odierno rimane il lavoro, quello che vorremmo cambiare o quello del quale siamo alla ricerca. È un buon periodo per mettere la testa a riposo e la casa in ordine. Arrovellarci non sposta il problema.

Vergine. 24/8 – 22/9

In famiglia le battaglie riguardano le aspirazioni, i differenti punti di vista. Ne possiamo parlare pacificamente o passare alle maniere forti. L’attività procede a singhiozzo, abbiamo la mente altrove e il perfezionismo almeno per oggi deve attendere.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Per dare generosamente una mano a qualcuno in difficoltà, ci accolliamo un impegno extra e coinvolgiamo i nostri cari nell’azione solidale. Sentimenti dolci, ma tenuti gelosamente nel cassetto. La paura di essere nuovamente delusi ci rende guardinghi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Che bel clima ci regala la Luna! A farci buon gioco anche Mercurio, che espande a macchia d’olio il nostro raggio d’azione professionale. Fortuna nel settore finanziario, incontri interessanti e studi proficui. Programmi romantici per le coppie.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Veniamo turbati dalla dissonanza fra il Sole e la Luna. I tempi dell’indeciso amato bene sono biblici e si sa che a noi l’attesa proprio non piace. Rendimento scarso rispetto al solito. Niente di grave o di preoccupante: solo un momento poco brillante.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Questo sì che è un giorno fortunato! Tutto quanto ha a che fare con il lavoro, con i soldi fila con il vento in poppa e il nostro pragmatismo esulta. Amicizia e complicità con i colleghi. La nostra creatività è il carro trainante per arrivare uniti agli obiettivi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Giornata accettabile che non ci regala, ma neanche pretende nulla. Unica consolazione, un giro per negozi a fare acquisti. Possiamo toglierci qualche sfizio. Una cena raffinata, una rivoluzione dell’arredamento, per dare sfogo alla nostra incontenibile creatività.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna nel nostro segno calca la scena con passo sicuro. Le nostre fantasie convergono tutte sul cuore con un’amicizia che si trasforma in amore. Molta gente ci circonda: parenti, amici, conoscenti. Chiacchiere e notizie da qualcuno che vive lontano.