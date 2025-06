Scorpione, abbassate le difese e fate fluire l’energia del cuore: l'oroscopo di domani martedì 17 giugno

Una bellissima atmosfera per noi: lavoro scorrevole, amore felice, nuove amicizie e sogni a cui credere senza riserve. Tutto va magicamente. Serata propizia per assistere a uno spettacolo. Rilassa, diverte e offre spunti interessanti alla fantasia.

Forse per le finanze non è un momento esaltante, ma la ricchezza che abbiamo nel cuore, anche per dei pragmatici come noi, vale molto di più. Se abbiamo un esame importante da preparare, studiamo con un compagno, facilita la memorizzazione.

Obiettivi e aspirazioni oggi dormono ben allineati nel cassetto. In attesa del momento giusto per svegliarli, fantasticando riposiamo sugli allori. Inaspettato ed emozionante il contatto ravvicinato con una persona per cui da giorni abbiamo perso la bussola.

Leone. 23/7 – 23/8

Martedì anonimo, solo un po’ appannato da malumori e dubbi sulla lealtà di un collega o sulla sincerità di una persona a cui facciamo il filo. Siamo impegnati, ma non troppo. Appariamo adesso svagati e a corto di motivazioni valide per fare di più.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se per qualche ragione ci sentiamo nervosi, incanaliamo l’eccesso di energia nella creatività. Possono stare meglio gli altri e fa bene a noi stessi. Il magone preme con forza per uscire, ma la polemica non centra il bersaglio, semina soltanto zizzania.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Giornata zeppa di doveri, ma serena, se non fosse per un tarlo che ci frulla per la testa: abbiamo frainteso o un collega ci sta corteggiando? Relazione da archiviare, senza girarci troppo attorno e senza tentare riavvicinamenti. Rimarremmo delusi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in un segno d’Acqua ci coccola teneramente. L’importante è abbassare le difese e far fluire l’energia del cuore, come se non ci fosse un domani. Un amalgama di genialità e buonsenso, creatività e senso pratico da sfruttare per realizzare buoni progetti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Clima nuvoloso con la Luna in Pesci. La grinta non ci sostiene e in un contezioso familiare, stranamente subiamo senza passare al contrattacco. Un filo di sospetto, insolito per noi, anime candide dello Zodiaco. Sarà l’effetto delle recenti delusioni?

Capricorno. 22/12 – 20/1

Persone care e amici disponibili a coccolarci, a raccogliere le nostre confidenze e con l’occasione, a darci qualche dritta sulle questioni sentimentali. Sereno l’accordo con i collaboratori, dove la complicità diventa una forza capace di sbaragliare la concorrenza.

Acquario. 21/1 – 19/2

Traguardi impegnativi, il problema è l’incostanza. In certi momenti andiamo spediti come treni, in altri ci perdiamo facilmente in un bicchier d’acqua. Il cuore è matto: da una parte attrae qualcuno e dall’altra lo allontana per timore di perdere la libertà.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna nel nostro cielo abbraccia romanticamente Venere. Il perno ruota attorno all’amore: ora possibile, appagante, a dir poco fantastico. Distinguere gli amici sinceri da quelli falsi è una priorità anche nel lavoro. L’ingenuità non ci fa gioco.