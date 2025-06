Pesci, lavoro e amore in crescita: l'oroscopo di domani, domenica 15 giugno

L'oroscopo di Barbanera di domani, domenica 15 giugno

Ariete. 21/3 – 20/4

Se siamo in partenza, la Luna in Acquario promette spostamenti piacevoli e incontri interessanti. Esperienze formative, contatto con nuove idee. Poca abbondanza sul fronte delle conquiste? Mettiamo il cuore in ascolto, chissà che non capti un segnale.

Toro. 21/4 – 20/5

Senza rimpianti né amarezza, lasciamo che un amore esca di soppiatto dalla porta di servizio, per accogliere degnamente la persona giusta per noi. Riusciamo pure a barcamenarci, ma se siamo in carriera, ci tocca faticare per stare al passo con i colleghi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Tutto scorre in un clima di idealismo e di apertura mentale, con la Luna in trigono dall’Acquario. Condividiamo con gli amici programmi di ampio respiro. Una domenica quasi estiva da spendere come, dove e con chi vogliamo. Ottima per il gioco di squadra.

Cancro. 22/6 – 22/7