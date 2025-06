Leone, un’amara realtà: non tutti sono leali come noi. Oroscopo di oggi, sabato 14 giugno 2025

Tensioni sul lavoro, aspirazioni che sfumano, iniziamo la giornata con la Luna sbagliata. Non scagliamoci contro avversari reali o immaginari. Conti difficili da pareggiare, per fronteggiare un problema sfruttiamo l’intuito. Piccole delusioni finanziarie.

Determinazione, intraprendenza e disponibilità verso l’ambiente esterno, questi sono i doni che il cielo ha in serbo per noi. Incontri piacevoli. Misceliamo nelle giuste dosi il tempismo, l’ambizione e l’impegno, per avere la garanzia del successo.

La Luna in Capricorno ci fa svegliare immusoniti e taciturni, ma dal pomeriggio, con una bella virata verso l’alto, riacquistiamo socievolezza. Piccole noie e ripensamenti per le vacanze ormai prossime? Facciamo il punto a partire dai nostri desideri.

Leone. 23/7 – 23/8

Un’amara realtà: non tutti sono leali come noi, specie quando si ventilano promozioni. Infatti qualcuno sta cercando di farci le scarpe. Frequentiamo persone di mente aperta, abbiamo bisogno di uscire dal conformismo e dai luoghi comuni.

Vergine. 24/8 – 22/9

Siamo pieni di progetti, non temiamo la fatica e abbiamo voglia di metterci in gioco per migliorare la nostra posizione. Meglio di così non si può. Buona volontà, dimostrazioni d’affetto e iniziative intriganti vivacizzano anche le storie un po’ stanche.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un sabato poco esaltante. Sottili dubbi continuano a darci del filo da torcere e la persona amata ci appare sotto una luce poco idilliaca. Contraddizioni da sanare presto, ricorrendo alla nostra consueta maestria nel conciliare gli opposti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se con il capo e i colleghi c’è stato da ridire, recuperiamo l’intesa e il gusto della collaborazione. Iniziative a lungo termine condotte con abilità. Si preannunciano ottime promesse. Nella nostra attività siamo imbattibili e nella coppia regna l’armonia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Atmosfera tranquilla. Senza scosse o avvenimenti particolarmente esaltanti, fatta di piccole cose che comunque ci fanno sentire più sicuri e appagati. Se ci sono dei crediti, dei rimborsi da riscuotere, attiviamoci oggi per richiedere quanto ci è dovuto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Affetti, soldi e amicizie non ci danno pensieri, punto dolente il lavoro e i superiori che nonostante l’impegno profuso, ci tengono ancora sulla corda. Riuscire nella difficile impresa di conquistare chi ci piace? È fondamentalmente una questione di approccio.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se il risveglio si prospetta monotono, la compagnia delle persone care saprà ravvivarlo. Amici e familiari sono un ottimo antidoto contro la noia. Può essere un buon momento per analizzare a fondo tutto quello che ultimamente ci angustia o ci inquieta.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in Capricorno, con il suo apporto pratico, bada al sodo regalandoci soddisfazioni e opportunità professionali da non perdere. L’ambizione ci fa arrivare in alto, ci rende così decisi e sicuri da meritarci il rispetto di chi ci circonda.