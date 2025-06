Acquario, in arrivo belle novità: l'oroscopo di oggi giovedì 12 giugno

Alcune faccende lasciate in sospeso ci tengono in pugno e non troviamo il modo per risolverle una volta per tutte? Facciamoci aiutare da un amico. Nel nostro modo di comunicare prestiamo maggiore ascolto all’interlocutore, e ne saremo gratificati.

La necessità di adattarci a nuovi scenari professionali non dovrebbe costituire un grosso problema, sempreché riusciamo a moderare le aspettative. All’occasione abbiamo dimostrato di saperci muovere agilmente, arrivando sempre alla meta desiderata.

Complice la Luna in trigono, oggi possiamo rivendicare diritti lavorativi o chiedere un aumento, la cosa importante è di utilizzare i toni giusti. Per sbloccare una situazione stagnante, fidiamoci soltanto di una persona seria, esperta e coscienziosa.

È una giornata in cui la prudenza va tenuta a portata di mano. L’ostinazione e l’assenza di obiettività rischiano di portarci fuori pista. L’intesa di coppia mostra i segni del tempo che passa? Le idee per ravvivarla sicuramente non ci mancano.

Leone. 23/7 – 23/8

Fantastichiamo molto sui nuovi progetti, sui viaggi, su ciò che veramente ci piacerebbe fare. Forse è per questo che nel lavoro concludiamo poco? Le emozioni vanno chiamate per nome, accolte, e quindi regolate sulla base del senso della realtà.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con entusiasmo e determinazione, affrontiamo doveri e nuove questioni, e siamo pronti a metterci in gioco senza riserve. Progressi lenti, ma sicuri. Permettiamo alle persone care di fare le loro esperienze con l’autonomia che rivendichiamo per noi stessi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il senso di responsabilità è la carta vincente per superare le difficoltà odierne. Difficili, ma necessari chiarimenti con un collega o un collaboratore. Per trovare appagamento e un maggiore equilibrio, effettuiamo delle scelte precise: l’esitazione non ci fa onore.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Sostenute dalla Luna in Capricorno che ci rende brillanti e motivati, le nostre iniziative hanno innumerevoli possibilità di riuscire con successo. Giornata ricca di novità, serena per le amicizie, determinante per gli studi e costruttiva per il lavoro.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il denaro non è fra le nostre priorità, però se i recenti “chiari di Luna” ci hanno reso più prudenti e avveduti nelle finanze, oggi l’esperienza ci fa gioco. Un investimento ci dà qualche pensiero. Per ora possiamo aspettare e seguirne attentamente gli sviluppi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Profondità, stima e fiducia sono le parole chiave per dare maggiore spessore ai rapporti affettivi. È il momento di tradurle in gesti concreti. Avvaliamoci della sensibilità per comprendere le ragioni della persona del cuore, siamo stati sfuggenti.

Acquario. 21/1 – 19/2

La spinta realizzatrice di questo ritmo ha riscontri positivi. Diamo il via a un progetto a cui teniamo da tempo, piano piano andrà a buon fine. Delicatezza e tatto per donare ciò di cui la coppia ha bisogno. Un notevole passo avanti verso l’armonia.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’atmosfera odierna ci giova per lavorare con profitto, per passeggiare insieme alla persona che amiamo, lontano dal chiasso e dai luoghi affollati. La Luna in Capricorno ci fa l’occhiolino e di colpo il buonumore diventa il nostro più prezioso alleato.