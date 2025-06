Cancro, avete ambizioni eccessive: l'oroscopo di oggi, mercoledì 11 giugno

Non sottovalutiamo l’idea di passare un’intera giornata in panciolle. Oltre a rivelarsi piacevole, è una mano santa per il nostro tono emotivo. Stiamo attraversando cambiamenti rilevanti che possono disorientarci, ma procediamo con energia e fiducia.

Atmosfera dinamica con la Luna amica di Marte. A temperare l’irruenza ci pensa Saturno, che suggerisce di investire in progetti ambiziosi ma concreti. Partenza per un viaggio di affari o di piacere all’estero, forse non da soli, ma con una squadra affiatata.

Leone. 23/7 – 23/8

Un bel mercoledì da vivere in piena libertà dimenticando, almeno per un attimo, passato e futuro. Oggi conta solo il luminoso presente. Con la Luna in Sagittario schierata in nostro favore, possiamo aspettarci un umore tendente al bello.

Vergine. 24/8 – 22/9

Prendiamo le cose come vengono, imprevisti compresi. Possiamo renderci conto che non tutti i contrattempi vengono per nuocere, al contrario. Diamoci da fare in campo professionale, per ottenere sorprendentemente molto di più di quello che pensavamo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Speranze e preoccupazioni per un accordo di lavoro che tarda a concretizzarsi, ma gli incoraggiamenti di un amico alleviano le nostre ansie. La giornata è ideale per affrontare spostamenti e brevi viaggi, per dedicarci a iniziative di carattere sociale.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Grazie alla presenza di spirito, guadagniamo punti nell’ambiente professionale, mettendoci in luce agli occhi di chi valuta il nostro operato. In amore recuperiamo il terreno perso con la passionalità, per consentirci di rimediare a vistose mancanze.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Energie e pensieri si concentrano sui rapporti interpersonali. La nostra Luna è piena, al massimo del suo splendore, e fa risaltare luci e ombre. Piuttosto che negare l’evidenza, diamo voce a tutte le parti di noi, anche quelle che non ci piacciono.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Punti sul vivo da una critica forse immeritata, siamo tentati di chiuderci in noi stessi, ma un’occasione improvvisa ci fa uscire dalla tana. Voglia di esperienze nuove, pur nel rispetto dei nostri saldi e sacrosanti valori. Mediare si può, però.

Acquario. 21/1 – 19/2

La curiosità stimolata dalla Luna in Sagittario ci spinge a esplorare ambienti diversi che possono arricchire il bagaglio culturale e allargare gli orizzonti. Riabbracciamo con gioia una persona cara lontana. Amicizia o amore non conta, il cuore non fa distinzioni.

Pesci. 20/2 – 20/3

Progetti attuabili in tempi brevi. Fra calcoli e bilanci, traduciamo in concreto i sogni senza azzardare colpi di testa, ma con il coraggio di provarci. Intuito, dinamismo, la capacità di cogliere segnali che ad altri sfuggono ci mettono in posizione di vantaggio.