L’oroscopo di luglio 2025: il giorno fortunato e la musica d'ascoltare, segno per segno

♊ GEMELLI Giorno fortunato: 3 luglio Musica: “Electric Feel” – MGMT Creatività a mille, voglia di scoprire e sperimentare. Luglio ti stimola mentalmente: attenzione solo a non disperdere troppa energia in mille direzioni.

♈ ARIETE Giorno fortunato: 18 luglio Musica: “Don’t Stop Me Now” – Queen Luglio ti accende di energia e determinazione. Sei un motore instancabile: perfetto per affrontare nuove sfide o dare una svolta a progetti rimasti in sospeso.

Ecco l’oroscopo di luglio 2025, con il giorno fortunato e la musica da ascoltare per ogni segno zodiacale. Una guida celeste per vivere il mese con il ritmo giusto.

♋ CANCRO

Giorno fortunato: 12 luglio

Musica: “Breathe Me” – Sia

È il tuo mese, e si sente. Le emozioni diventano forza. Ottimo momento per coltivare relazioni sincere e per prenderti cura di te, anche con un po’ di nostalgia felice.

♌ LEONE

Giorno fortunato: 26 luglio

Musica: “Stronger” – Kanye West

Preparati a brillare: l’ingresso del Sole nel tuo segno porta vitalità e carisma. Luglio è il tuo trampolino. In amore e lavoro, chi osa vince.

♍ VERGINE

Giorno fortunato: 14 luglio

Musica: “Holocene” – Bon Iver

Mese riflessivo, ma produttivo. È tempo di riordinare, dentro e fuori. Poche parole, ma scelte bene. Segui il tuo ritmo, lontano dai clamori.

♎ BILANCIA

Giorno fortunato: 7 luglio

Musica: “Dreams” – Fleetwood Mac

Le relazioni ti sorridono: luglio porta incontri significativi o chiarimenti attesi. L’armonia ti nutre, e quando la ritrovi, torni a splendere davvero.

♏ SCORPIONE

Giorno fortunato: 22 luglio

Musica: “Take Me to Church” – Hozier

Emotivamente intenso, come piace a te. Qualcosa cambia in profondità. Non resistere: lasciati trasformare. L’amore può sorprenderti con un’intensità nuova.

♐ SAGITTARIO

Giorno fortunato: 5 luglio

Musica: “Go Your Own Way” – Fleetwood Mac

Luglio ti invita al viaggio, anche interiore. Desiderio di leggerezza e libertà. Ottimo periodo per nuovi progetti o per rimetterti in gioco, anche sentimentalmente.

♑ CAPRICORNO

Giorno fortunato: 30 luglio

Musica: “Heroes” – David Bowie

La fatica inizia a dare frutti. Luglio porta riconoscimenti e soddisfazioni. Sei meno rigido, più disposto a vivere l’imprevisto. Ottimo periodo per le finanze.

♒ ACQUARIO

Giorno fortunato: 9 luglio

Musica: “Midnight City” – M83

Voglia di uscire dagli schemi. Luglio è innovazione pura. Idee brillanti, incontri stimolanti. Asseconda la tua natura anticonvenzionale.

♓ PESCI

Giorno fortunato: 16 luglio

Musica: “Video Games” – Lana Del Rey

Un mese che parla d’anima. Più introspezione, sogni lucidi, intuizioni. L’amore si tinge di dolcezza, ma anche di mistero. Fidati del tuo sesto senso.