♊ GEMELLI Il Sole nel tuo segno ti dona carisma e leggerezza. Sarai al centro dell’attenzione in ogni situazione. Attenzione però a non trascurare impegni presi. Una chiamata inaspettata smuove qualcosa. ★ Favoriti: lunedì e giovedì.

♉ TORO Stai ritrovando il tuo equilibrio. Le giornate centrali della settimana portano conferme sul fronte economico. In amore serve più ascolto. Il weekend sarà perfetto per ricaricarti. ★ Favoriti: mercoledì e sabato.

♈ ARIETE Settimana di slancio e decisioni. Marte ti rende audace: è il momento di agire, soprattutto in campo lavorativo. In amore, piccoli attriti se vuoi tutto e subito. Sii paziente. ★ Favoriti: martedì e venerdì.

Ecco l’oroscopo della settimana dal 16 al 22 giugno 2025 , segno per segno:

♌ LEONE

Settimana brillante. Energia, voglia di fare e un pizzico di vanità ti rendono irresistibile. Buone notizie sul fronte professionale. In amore, torna la passione.

★ Favoriti: lunedì e venerdì.

♍ VERGINE

Le stelle ti chiedono ordine, ma non rigidità. Qualcuno potrebbe metterti alla prova sul lavoro: mantieni la calma. In amore, torna il desiderio di stabilità.

★ Favoriti: martedì e sabato.

♎ BILANCIA

Hai voglia di bellezza e relazioni armoniose. Settimana interessante per nuovi incontri o per rinsaldare legami già esistenti. Attenzione però a non rimandare decisioni importanti.

★ Favoriti: giovedì e domenica.

♏ SCORPIONE

Intensità, sempre. Ma ora è il momento di lasciare andare ciò che ti appesantisce. Il lavoro chiede concretezza, l’amore ti chiede verità.

★ Favoriti: mercoledì e sabato.

♐ SAGITTARIO

Avventure e nuovi orizzonti: questa settimana ti spinge fuori dalla routine. Una proposta inaspettata può portarti lontano. In amore, la parola d’ordine è: spontaneità.

★ Favoriti: martedì e venerdì.

♑ CAPRICORNO

Costruzione e determinazione. Qualcosa si sta consolidando, soprattutto in ambito professionale. In amore, serve più leggerezza. Lascia spazio all’imprevisto.

★ Favoriti: lunedì e giovedì.

♒ ACQUARIO

Settimana dinamica e creativa. Le idee non ti mancano, ma cerca alleati. In amore, l’imprevisto potrebbe essere sorprendentemente piacevole.

★ Favoriti: mercoledì e sabato.

♓ PESCI

Hai bisogno di autenticità. Tieni lontano ciò che non risuona più con te. Il cielo ti invita alla selezione e all’intuito. In amore, scegli con il cuore ma senza illusioni.

★ Favoriti: domenica e martedì.