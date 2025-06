Pesci, le idee sono azzeccate: l'oroscopo di domani, martedì 10 giugno

Le ore, grazie alla Luna in Sagittario, scorrono sull’impronta del buonumore. Nuovi progetti, esperienze insolite, ispirazioni improvvise. Con la forza che nasce dalla sicurezza in noi stessi, coinvolgiamo gli amici in un’iniziativa che ci sta a cuore.

Leone. 23/7 – 23/8

In ansia per il lavoro? Non diamo troppo ascolto al grillo parlante della mente, piuttosto confidiamo in noi stessi e nel nostro spiccato sesto senso. La Luna in trigono ci procura incontri e ci guida alla vittoria in ogni sfida in cui dovremmo cimentarci.

Vergine. 24/8 – 22/9

La quotidianità in genere così rassicurante ci va stretta. La responsabile è la Luna in Sagittario o nel profondo desideriamo un cambiamento? Gli impegni ci stressano? Niente panico: con organizzazione e intelligenza, riusciamo a tenere testa a tutto.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna in sestile reca in dono vitalità e buonumore. Approfittiamone per portare a buon fine ciò che è rimasto in sospeso. Novità e notizie. Telefoniamo a un amico perso di vista oppure escogitiamo un programma effervescente per la serata.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Ordine e organizzazione sono i mezzi su cui fare affidamento per la buona riuscita delle nostre iniziative professionali. Spese impreviste. Grazie all’intraprendenza più smagliante del solito, si concretizza la possibilità di ottenere ottimi risultati.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Molto disinvolti e intraprendenti, se siamo soli, abbiamo tutta l’audacia di osare delle conquiste e di nutrire l’intesa con entusiasmo, se innamorati. Fra ingenuità e diffidenza troviamo il punto di mezzo. Risarcimento legale per un torto subito in arrivo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Portiamo a compimento le faccende pratiche. Una pausa di riflessione ci aiuta a dare il giusto valore a una questione che ci sta a cuore. Attenzione ai rapporti interpersonali: cerchiamo di essere più diplomatici, potrebbero nascere malintesi.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in Sagittario è un balsamo per l’umore, soprattutto quando come oggi abbiamo bisogno di ampliare gli orizzonti e di evadere dal quotidiano. Le circostanze ci irritano, ma lo scambio con i colleghi è stimolante e proficuo. Nuove conoscenze.

Pesci. 20/2 – 20/3

Le idee sono azzeccate, sebbene ancora tutte da definire. Niente fretta. Pianifichiamo il lavoro con serietà, mettendo in campo autocontrollo e raziocinio. La voglia di evasione e di libertà si scontra con una serie di imprevisti e di tensioni con l’ambiente esterno.