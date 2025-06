Bilancia, arriverà un introito extra per risollevare il conto in banca: l'oroscopo di domani, lunedì 9 giugno

Su con la vita oggi che la Luna in trigono ci favorisce fino metà pomeriggio. L’alleata ideale per la forza d’animo e la determinazione che ci infonde. L’emotività può farsi da parte a favore della ragione, per consentirci di portare avanti i progetti con abilità.

Probabilmente siamo molto presi dalla nostra attività, dallo studio, dalle faccende pratiche, com’è di regola il lunedì. Consoliamoci pensando alle vacanze. Riusciamo a dare prova di grande serietà, e non è detto che questo non venga notato da qualche superiore.

L’ingresso di Mercurio in Cancro favorisce gli scambi, la comunicazione e il lavoro di squadra, cambiando in meglio gli orizzonti professionali. Sappiamo valorizzare le capacità. Procediamo non permettendo agli altri di condizionare il nostro operato.

Appena approdato in Cancro, Mercurio si trova a confronto con Saturno. La comunicazione in famiglia può venire ostacolata da qualche rigidità. Evitiamo di dare del filo da torcere a un familiare, mostrandoci più disponibili a compiere il nostro dovere.

Leone. 23/7 – 23/8

Per gran parte della giornata ci tocca correre a perdifiato, per neutralizzare i contrattempi e gli imprevisti. In seguito però possiamo tirare il fiato. Si presentano situazioni nuove che richiedono una grande elasticità, non siamo troppo aspri verso gli altri.

Vergine. 24/8 – 22/9

Atmosfera serena sotto l’egida della Luna in Scorpione. Seppure non faremo salti di gioia, possiamo trascorrere una mattinata piacevole in compagnia. Dalle amicizie giungono belle soddisfazioni. Approfittiamone per lanciarci in esperienze nuove senza ansie.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non diamoci pensiero per una lieve virata verso il rosso del conto in banca. In seguito potremo ammortizzare con qualche introito extra. Procediamo spediti sfruttando la fortuna, lo spirito d’iniziativa e l’intuito, per capire cosa c’è da revisionare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Giornata marchiata dalla Luna nel nostro segno, che forma aspetti severi con Marte e Urano. Se sorgono dubbi nella sfera dell’amore, cerchiamo le risposte. L’ingresso di Mercurio in Cancro segna un punto a favore della comunicazione, della sensibilità, dell’istinto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Fino al pomeriggio gli astri ci invitano a fare il minimo indispensabile. Risparmiamo energie in vista della serata dinamica e stimolante che ci aspetta. L’energia non è al massimo, ci aiuta l’intuito regalandoci un ulteriore guadagno o un investimento fruttuoso.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Puntando sulla prontezza di riflessi, sulla fiducia che ci siamo guadagnati con la fatica, siamo in grado di dare il via a un progetto a cui teniamo molto. Per assicurarci il pieno successo, dobbiamo apportare qualche piccola modifica o fare aggiustamenti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Cerchiamo di sdrammatizzare i contrasti di coppia e di appianare con il dialogo ogni incomprensione. Rimedi naturali per conciliare il sonno. Se sentiamo di aver subito un torto, esigiamo sì le scuse, ma scartiamo l’idea di rendere pan per focaccia.

Pesci. 20/2 – 20/3

Risveglio promettente, grazie agli influssi astrali che ci danno manforte. In amore e nel lavoro, sensibilità e intuito sono le nostre armi vincenti. Cogliamo con destrezza le occasioni al volo, approfittando dell’attimo, per sua stessa natura, fuggente.