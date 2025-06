Cancro, la vita ci sorride: l'oroscopo di domani, domenica 8 giugno

Mercurio e Giove procedono a braccetto. Una combinazione fortunata per il lavoro, per gli affari, per parlare in pubblico, per la vita sociale. Accettiamo di buon grado nuove proposte di collaborazione, possiamo crescere nel settore professionale.

Affrontando gli impegni professionali con un po’ di mordente in più e con un intervento efficace e deciso, possiamo riscuotere parecchie soddisfazioni. In vista cambi di scena e occasioni da cogliere al volo. Dobbiamo sacrificarci, ma “chi non risica non rosica”.

Leone. 23/7 – 23/8

Rassereniamo questa domenica restando concentrati sul “qui e ora”, affrontando le questioni man mano che si presentano. Mai fasciarci la testa prima. Possibili diverbi con gli amici o con un familiare, forse a causa di promesse fatte e non mantenute.

Vergine. 24/8 – 22/9

Novità per chi di noi opera in squadra. La cooperazione è sempre vantaggiosa. Ognuno offre il proprio contributo e l’insieme fa la forza. Le dimostrazioni d’affetto da parte delle persone care ci aiutano a tenere a bada eventuali pensieri neri.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Dedichiamoci allo studio, alla lettura o alla cucina. Un passatempo che coinvolge i cinque sensi può regalarci esperienze molto piacevoli. In arrivo l’occasione di conquistarci un posto al sole. Dobbiamo solo capire, se il gioco vale la candela.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Intuizione e creatività, i talenti naturali. Applichiamoci in una sfera di interessi che soddisfi la nostra attrazione per il mistero e per l’occulto. Momento buono per le operazioni finanziarie, gli investimenti, l’accensione di mutui e le compravendite.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Giornata adatta all’introspezione. Prestiamo ascolto alla voce interiore, per fare il punto della situazione in silenzio, via dalla chiassosa folla. Lontano mille miglia dalle nostre entusiastiche aspettative, ma positiva in termini di conoscenza interiore.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Grazie all’apporto di efficienza e di spirito costruttivo, la nostra attività procede speditamente. Determinazione, tenacia. Tutto sotto controllo. Siamo nella condizione ideale, per affrontare prove impegnative o proporci per un incarico di rilievo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Anche se il nostro sentire è divergente dall’atteggiamento delle persone intorno, non sarà facile, ma adattarci al momento è la cosa migliore. Sonno animato da sogni non proprio tranquilli, che al risveglio ci rendono di malumore. Oscure fantasie.

Pesci. 20/2 – 20/3

Seguiamo senza riserve l’intuito. Fantasia e immaginazione sono il nostro asso nelle mani, sia per le faccende professionali sia per quelle affettive. L’ineffabile sensazione che le cose scorrano con facilità ci dà la carica giusta per un’ampia libertà d’azione.