Pesci, nel lavoro passiamo all’azione e faremo centro: oroscopo di domani, sabato 7 giugno 2025

Giorno strano. Riflettiamo pure su questioni personali, ma non rinunciamo a una serata in compagnia. Parlare con gli amici chiarisce le idee. Lievi ingiustizie incontrate sul lavoro ci amareggiano, ma abbiamo la forza di reagire e di guardare oltre.

Leone. 23/7 – 23/8

Increspature superficiali prodotte dalla Luna ostile a Venere. Una critica ferisce il nostro amor proprio, ma non chiudiamoci in noi stessi. Oggi è sabato, naturale che siamo stanchi. Assecondiamo la pigrizia e l’inclinazione all’introspezione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Atmosfera stimolante, anche se la ragione non sta sempre dalla nostra. Con Mercurio e Giove in disaccordo, qualche complicazione investe anche noi. Teniamoci a distanza di sicurezza da dinamiche di rivalità in atto nel nostro ambiente. Non ci appartengono.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Momento da focalizzare principalmente su attività e finanze. Qualcosa in merito ci preoccupa, ma l’ansia potrebbe essere ingiustificata. Monitoriamo. Un favore reso a un collega pareggia quelli ricevuti, l'impressione è di grande affiatamento e armonia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il bacio della Luna a Venere ci emoziona, ma amplifica anche le nostre contraddizioni. Fidarci o non fidarci, questo è il dilemma che ci attanaglia. Agitazione e confusione con un occhio di riguardo per amore e amicizia. Nel dubbio lasciamo decantare.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Giornata stonata. Attraversiamo il presente pensando al passato. Il cuore si smarrisce a mezza via tra ricordi e fantasie. Ancoriamoci alla terra. Se nella coppia o sul lavoro qualcosa non gira, oliamo il meccanismo con impegno e doppie attenzioni.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Astri benevoli quelli che ci sostengono oggi, in un clima dinamico e costruttivo. In un contesto favorevole, mettiamo in luce il nostro lato migliore. Rendimento proficuo, sia in proprio sia in azienda, tra affari vantaggiosi e una fluida comunicativa.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in quadrato ci fa desiderare bocconi troppo grossi, generando insoddisfazione. Non giustifichiamo l’inconcludenza con i “vorrei, ma non posso”. Diverbio con la persona amata per futili motivi, non tolleriamo le critiche sulla gestione economica.

Pesci. 20/2 – 20/3

Vincendo la paura di sbagliare, nel lavoro passiamo all’azione e faremo centro. Potrebbe andare meglio in amore, se seguissimo i consigli di un amico. Il lontano ci porta fortuna su vari fronti, dagli studi alla ricerca di sinergie affettive. Guardiamo avanti!