Pesci, Venere in sestile apre le danze dell'amore: l'oroscopo di domani, venerdì 6 giugno

Cancro. 22/6 – 22/7

Almeno sulla carta, con l’ingresso di Venere in Toro, l’amore, quale che sia la nostra situazione affettiva, torna a sorriderci. Prepariamo il terreno! Non più dubbi nel cuore. Meritiamo una presenza stabile e affettuosa, in caso contrario voltiamo pagina.

Leone. 23/7 – 23/8

Ecco una configurazione planetaria entusiasmante! La Luna e Marte accendono la creatività. Troviamo i canali espressivi per comunicare le emozioni. Venerdì molto scorrevole, per quanto riguarda le questioni burocratiche e legali. Approfittiamone!

Vergine. 24/8 – 22/9

Allontaniamo il sospetto. Se ci imbattiamo in contrattempi, non è detto che come noi pensiamo, siano orditi da qualcuno che trama alle nostre spalle. Lavoriamo un po’ sulla fiducia e sull’accoglienza di una persona nuova che entra nella sfera delle amicizie.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il passaggio della Luna nel nostro segno avviene in un clima piuttosto gratificante. Amici, carriera e amato si contendono le nostre attenzioni. La varietà degli incarichi lubrifica la mente e mette da parte alcuni pensieri su cui non vale la pena indugiare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La qualità del lavoro è condizionata da distrazioni che ci obbligano a procedere a rilento o a tornare su questioni date ormai per risolte. Il bilancio odierno è positivo. Possiamo guardare con fiducia all’estate: ha in serbo per noi belle sorprese.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La settimana si avvia a una degna conclusione, grazie alla Luna che garantisce equilibrio, promuove interessi culturali e accende i riflettori sulla bellezza. Voglia d’arte, di fare esperienze che valorizzino la creatività, i confronti e gli scambi intellettuali.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il risveglio ci accoglie con l’amaro in bocca, a causa dell’ostilità della Luna, ma Venere da oggi in Toro promette il dolce di cui abbiamo bisogno. Ridimensionare un’ambizione ci costa in termini di autostima, ma le circostanze richiedono dei compromessi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Un duello all’arma bianca fra la persona amata e gli amici, e noi nel mezzo? Potendo diamo un colpo al cerchio e uno alla botte, altrimenti defiliamoci. Rapporti burrascosi nella coppia? E se mettessimo in campo la gentilezza? Proviamo a vedere cosa succede.

Pesci. 20/2 – 20/3

Anticipo d’estate. Venere in sestile apre le danze di una stagione che secondo le previsioni sarà tutta da vivere e da gustare. Stiamo pronti! Transiti eccellenti stemperano le nostre ansie e ci danno la spinta per andare avanti con presupposti migliori.