Scorpione, il lavoro riserva grandi sorprese: l'oroscopo di domani 5 giugno

Cancro. 22/6 – 22/7 Teniamo a freno il nostro orgoglio e accettiamo di essere suscettibili. Possiamo così muoverci con agio, dandoci il permesso di essere come siamo. Non è il caso di elaborare progetti ambiziosi. Limitiamoci ai soliti compiti giornalieri, ci manca la voglia.

Gemelli. 21/5 – 21/6 Una giornata frizzante e vitale da cui possiamo attingere energie per la carriera e la vita amorosa. Abbiamo molte opportunità, diamoci da fare. Nulla ci viene regalato, e i possibili risultati superiori alle aspettative li possiamo conquistare sul campo.

Toro. 21/4 – 20/5 Qualche dissidio per questioni di interesse, tuttavia il nostro spirito positivo lascia emergere idee brillanti nell’ambito professionale e finanziario. La situazione è in evoluzione, ma bisogna saperla gestire con metodo, organizzazione e molta calma.

Ariete. 21/3 – 20/4 Creatività, impeto, desiderio di esprimerci. I numeri per realizzare i progetti ci sono. Circondiamoci di persone in gamba e il gioco è fatto. Prendiamoci la responsabilità di agire, però senza la pretesa di avere per forza l’approvazione unanime.

Leone. 23/7 – 23/8

L’impulsività non è una buona consigliera nelle relazioni, ma ci favorisce, se trasformata in intraprendenza. La virtù è sempre a mezza via. L’umore conciliante rasserena gli animi e rende più facile risolvere dissidi con vicini, parenti e superiori.

Vergine. 24/8 – 22/9

Accettiamo serenamente un confronto di opinioni. Non irrigidiamoci sulle nostre idee, anche se ci sembrano più lungimiranti di quelle altrui. I rapporti con l’ambiente creano tensioni? Forse pretendiamo troppo sia da noi stessi sia dal prossimo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Capacità di adattamento e un pizzico di opportunismo, le risorse su cui puntare per trarre il meglio da eventuali cambiamenti in ambito lavorativo. Il trigono del Sole alla Luna ci aiuta nella comunicazione e in tutte le attività che richiedono riflessi pronti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La professione riserva gradite sorprese e può davvero cambiarci in meglio la vita, se sappiamo accantonare i sospetti, gli atteggiamenti prevaricatori. Non opponiamo resistenza al vento di rinnovamento che investe la sfera affettiva. Un colpo di fortuna!

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna in Bilancia riequilibra le emozioni e ci rimette subito in riga. In compagnia degli amici ritroviamo noi stessi. Comunicazione fluida con l’ambiente. Una questione legale piuttosto ingarbugliata o la contestazione di una multa si evolvono a nostro favore.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Qualche intoppo oggi è prevedibile. Non perdiamo mordente, rischiamo di smarrirci a pochi metri dal traguardo. I problemi si possono risolvere. Un temporaneo calo di determinazione e di costanza non desta preoccupazioni. Stati d’animo conflittuali.

Acquario. 21/1 – 19/2

Complice la Luna in Bilancia, si preannuncia un giovedì gratificante. Un’esperienza formativa, l’armonia di coppia che fa ben sperare per il futuro. Viaggi virtuali o reali consentono un tuffo nelle grandi bellezze artistiche. Sogni romantici, nuovi orizzonti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Dispute e polemiche in ambito professionale? Se non ci riguardano direttamente, meglio lasciare nel loro brodo i diretti interessati. Uscita con la famiglia. Una breve pausa di riflessione potrebbe produrre dei buoni frutti in termini di intuizioni e di soluzioni.