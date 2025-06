Gemelli, il momento è propizio: l'oroscopo di oggi, mercoledì 4 giugno

Dall’elemento Terra, dominante nel cielo mattutino, ci arriva un solido filo di concretezza. Utilizziamolo per la carriera, gli affari e i progetti. Con una bella combinazione di tempismo e logica, possiamo raggiungere in ogni campo i risultati sperati.

Una giornata in linea con le nostre aspettative, grazie al trigono Luna-Urano. Clima disteso in casa e con gli amici. Piacevoli novità e sorprese. Le faccende di lavoro e domestiche scorrono lisce. Sfruttiamo il vento favorevole per gli studi e i viaggi.

Leone. 23/7 – 23/8

È il periodo giusto per sviluppare la nostra attività o per rendere i rapporti professionali più stabili e sicuri. Riscossione di crediti in vista. Giochiamo in difesa nelle finanze. Il senso del risparmio non ci appartiene, ma le circostanze lo suggeriscono.

Vergine. 24/8 – 22/9

Puntiamo in alto, ma per quanto le circostanze per ottenere una promozione siano favorevoli, sbagliando crediamo di non avere i numeri per arrivare. L’essenziale nei rapporti con gli altri è conservarsi il più possibile chiari, autentici e soprattutto sinceri.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non pretendiamo troppo, quando le circostanze non sono del tutto a favore. Seguiamo le indicazioni che la vita quotidianamente ci offre. Se l’isolamento non è motivato dalla necessità di riflettere, non chiudiamo fuori dalla porta chi ci vuole bene.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Al risveglio, la Luna in Vergine ci offre qualità importanti per riuscire a fare ordine in casa e nel lavoro. Prime fra tutte la logica e la pacatezza. Confrontiamoci con gli altri ascoltando tutto e tutti. Le persone che stimiamo ci indirizzano per il meglio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Giove, colpito dal raggio indiretto della Luna, deforma i contorni di cose e situazioni. Facciamo appello al nostro naturale senso della realtà. Un lieve malessere è un segnale inviato dal corpo. Ascoltiamolo! Adottiamo un salutare regime alimentare.

Capricorno. 22/12 – 20/1

In trigono a Urano, la Luna in Vergine ricompone i contrasti, appiana i malintesi nella coppia e ci offre l’opportunità di un viaggio a due. Abbiamo l’opportunità di chiarire alcune questioni in ambito amoroso o familiare, non lasciamocela sfuggire.

Acquario. 21/1 – 19/2

Quando il cielo passa una mattina tranquilla, anche se poco frizzante, soprattutto di questi tempi, è doveroso apprezzarla ed esserne grati. È sorprendente che proprio noi abbiamo voglia di normalità, di piccole cose, di rassicurante quotidianità.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna e Giove destabilizzano il nostro umore, ma se ci focalizziamo su faccende concrete, siamo meno esposti al rischio di prendere abbagli. La soluzione per ricomporre i conflitti è semplice: lavoriamo, impegniamoci, rendiamoci disponibili per gli altri.