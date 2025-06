L'oroscopo della settimana dal 9 al 15 giugno 2025, segno per segno:

Ariete

Settimana dinamica, con nuove opportunità professionali. Lunedì e martedì sono ideali per concludere affari o presentare progetti. In amore, attenzione a reazioni impulsive: il dialogo sarà la chiave per evitare incomprensioni.

Toro

Cercate di non fossilizzarvi sulle abitudini: piccoli cambiamenti nella routine porteranno benefici insperati. Sentimenti in crescita: chi è in coppia potrebbe parlare di futuro. Buone notizie sul fronte economico.

Gemelli

Settimana vivace e piena di contatti. Sarete al centro dell’attenzione e le vostre idee troveranno terreno fertile. In amore torna la voglia di leggerezza e gioco. Weekend perfetto per viaggi brevi o nuove conoscenze.

Cancro

Periodo introspettivo, ma costruttivo. Avrete bisogno di riflettere su alcune scelte recenti, soprattutto in ambito affettivo. Sul lavoro meglio non esporsi troppo: osservare prima di agire sarà la strategia giusta.