Bilancia, godetevi le ispirazioni creative: l'oroscopo di oggi, 2 giugno

La giornata non promette meraviglie, ma assicura che affrontando un problema che ci sta a cuore con tenacia, possiamo trovare la soluzione. Decisioni importanti per il nostro futuro amoroso e iniziative coraggiose hanno il beneplacito delle stelle.

Lunedì di festa perfetto per pianificare lavori di ristrutturazione della casa, invitare amici a cena, sfoggiando il nostro talento ai fornelli. Un grazie di cuore alla Luna in Vergine, che come sempre alimenta il buonumore e la voglia di fare.

Rimandiamo alcuni impegni troppo vincolanti e divertiamoci in allegra compagnia. O almeno non lasciamo che la giornata festiva passi in silenzio. Possediamo grandi ambizioni, però diamo il giusto valore alle questioni da affrontare, alle reali priorità.

Leone. 23/7 – 23/8

Lasciamo da parte le beghe quotidiane e troviamo un momento per rigenerarci nella natura. Se ci guardiamo attorno, troveremo delle sorprese. Per chi è solo possibili novità, per le coppie che hanno deciso di fare un viaggio, la scelta si rivela indovinata.

Vergine. 24/8 – 22/9

Forse non tutto fila liscio, specialmente nell’attività, ma siamo animati da una bella forza di volontà. Mettiamoci l’impegno per non rimanere delusi. Riflessioni, emozioni, sentimenti: un bel bandolo! Stiamo nel presente, non scappiamo, e ne verremo a capo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Godiamoci dei momenti operativi, costellati di ispirazioni creative, di intuizioni e di sogni che al momento giusto possono tradursi in realtà. Evitiamo di isolarci. Facciamo partecipi chi ci sta vicino delle perplessità, dei desideri e delle speranze.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Giorno festivo di lavoro, da trascorrere con entusiasmo, magari definendo un progetto tanto accarezzato, un passatempo che ci sta dando soddisfazioni. Amicizie, faccende e famiglia scorrono senza intoppi, l’amato sostiene i nostri progetti, la forma è buona.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Lunedì non esaltante: malintesi, rivalità e pettegolezzi rendono l’ambiente familiare un campo minato. Facciamo attenzione a come parliamo. Se ci fosse in programma una vacanza o uno spostamento, potendo rimandiamolo per partire più tranquilli.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Una persuasiva combinazione di logica e senso pratico ci invita a inoltrare proposte, reclami e richieste. Niente paura, saranno ben accolte! Sforniamo desideri ambiziosi. Una trasferta lavorativa potrebbe presentare risvolti imprevisti in amore.

Acquario. 21/1 – 19/2

Apertura al nuovo e sogni da realizzare. Con un po’ di rischio, dobbiamo afferrare le buone occasioni e questo ci può rendere più energici e creativi. Possiamo muoverci contando sull’appoggio di coloro che ci vogliono bene. Intuizione e fantasia, le nostre armi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Alti e bassi del cuore. Mostriamoci disponibili a metterci in discussione, piuttosto che gettare la spugna davanti a un ambiente che non ci somiglia. Il fatto che qualcosa vada storto non indica per forza una sconfitta, può essere segno di disorganizzazione.