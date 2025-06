Scorpione, alle prese con orgoglio e gelosie: l'oroscopo di oggi, domenica 1 giugno

Oroscopo Barbanera di oggi, domenica 1 giugno 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

Giornata perfetta per i sentimenti. Per trovare l’anima gemella, se ne siamo alla ricerca, rinnovare promesse o lanciarci in dichiarazioni appassionate. La Luna, congiunta a Marte e in trigono a Venere, ci infonde una bella dose di coraggio e di sicurezza.

Toro. 21/4 – 20/5

Orgoglio, ostinazione e gelosia in amore potrebbero crearci qualche complicazione. Evitiamo le parole e gli atteggiamenti sopra le righe. Agiamo con calma: a tutto c’è un rimedio, seppure a prezzo di qualche fatica e di un po’ di stanchezza.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Grandiosa ed espansiva, la Luna in Leone ci sostiene, dando soddisfazione all’innato desiderio di attenzioni. L’unione fa la forza! Appoggi importanti. Proponendoci con sicurezza, possiamo riscuotere un brillante successo da conservare più a lungo nel tempo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Stiamo bene all’erta, sia per cogliere le occasioni favorevoli e non farcele soffiare sotto il naso, sia per evitare dannosi passi falsi. Ce la possiamo cavare anche nelle situazioni più intricate, non scoraggiamoci al primo ostacolo incontrato.