L'oroscopo della settimana dal 2 all'8 giugno 2025, segno per segno

♋ Cancro Qualcosa si muove dietro le quinte, forse non tutto ti è chiaro, ma devi avere fiducia. Sul lavoro, prudenza: non esporti troppo. In amore, se sei single, un incontro curioso può accendere una scintilla.

♊ Gemelli Il Sole nel tuo segno ti rende brillante, comunicativo, pronto a stupire. Settimana perfetta per incontri, nuovi progetti e idee creative. In amore, fascino alle stelle. Giovedì giornata top.

♈ Ariete Settimana intensa, ma ricca di occasioni. Marte nel segno ti rende energico: sfrutta questa spinta per portare a termine progetti in sospeso. In amore, potresti dover chiarire un malinteso. Fai attenzione alle parole.

♌ Leone

Hai voglia di ripartire, e il cielo ti dà una mano. I progetti prendono forma e puoi contare su nuovi alleati. In amore, torna la voglia di giocare e sedurre. Fine settimana perfetto per una fuga romantica.

♍ Vergine

È il momento di definire una scelta importante, soprattutto sul fronte lavorativo. Sei lucido, ma evita il perfezionismo eccessivo. In coppia, cerca più leggerezza. Un consiglio amichevole ti sarà utile.

♎ Bilancia

Stai ritrovando equilibrio, e questa settimana può portarti nuove conferme, specie in ambito creativo o relazionale. L’amore torna protagonista, ma richiede sincerità. Domenica serena.

♏ Scorpione

Settimana trasformativa: tagli con ciò che non funziona più. L’intuito è alle stelle: seguilo. In amore, più passione che parole. Attenzione a non essere troppo impulsivo con colleghi o amici.

♐ Sagittario

Un po’ di nervosismo da gestire, soprattutto nei rapporti stretti. Cerca il confronto e non lo scontro. La seconda parte della settimana porta chiarezza. Il weekend offre una sorpresa piacevole.

♑ Capricorno

Organizzazione e concretezza ti aiutano a rimettere ordine. Un progetto che sembrava fermo riprende quota. In amore serve più ascolto. Attenzione ai segnali del corpo: riposa di più.

♒ Acquario

Hai voglia di libertà e novità. Approfitta di queste giornate per osare, anche in ambito sentimentale. Un nuovo incontro può stupirti. Sul lavoro, non trascurare i dettagli.

♓ Pesci

Settimana riflessiva, utile per capire meglio le tue emozioni. Potresti sentire il bisogno di startene per conto tuo: va bene, ma non isolarti troppo. In arrivo buone notizie per la casa o la famiglia.