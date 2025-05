Vergine, che bella atmosfera ci regala la Luna: l'oroscopo di oggi, giovedì 29 maggio

Oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 29 maggio 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

Oggi non è strano essere sfasati e prendersela per un nonnulla: è l’effetto della Luna quadrata in Cancro, che ci fa sentire del tutto inadeguati. L’affidabilità e la motivazione nel lavoro sono un buon antidoto contro la distrazione e la faciloneria.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna in sestile calca la scena con passo sicuro. Non prestiamo attenzione alle voci fuori dal coro che tentano di minare la nostra sicurezza. Cogliamo le opportunità che ci vengono offerte, senza lasciarcele sfuggire per scarsa lungimiranza.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Oltre a diventare rassicurante per le finanze, la giornata promette di inserire qualche nota nuova nel nostro solito operato, scongiurando la noia. Siamo fortunati e circondati da persone che ci vogliono bene e che ce lo dimostrano con le loro premure.

Cancro. 22/6 – 22/7

Giovedì brillante: con la Luna nel segno, tutto quello che ha a che fare con le finanze fila con il vento in poppa. Il conto in banca gongola. Appelliamoci alla logica e teniamo i piedi per terra, senza farci fuorviare dal turbinio delle emozioni.