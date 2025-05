Gemelli, fortuna al lotto e nel gioco: l'oroscopo di domani, venerdì 30 maggio

Tutto scorre serenamente con la Luna nel segno. La grinta ci sostiene in un delicato contenzioso familiare, facendoci uscire vincenti e appagati. D’accordo che siamo veloci e versatili, ma forse qualcuno in ufficio se ne sta un po’ approfittando.

L’aiuto del Sole congiunto a Mercurio saremo ci rende abili nel far valere la voce degli ultimi. Dopo un’iniziale opposizione, guadagniamo l’appoggio di tutti. Se un quesito ci sta particolarmente a cuore, troviamo la risposta dentro di noi. Fortuna al lotto e nel gioco.

Oggi, grazie alla Luna in sestile con Urano, la nostra vita emotiva diviene stimolante. Senza remore, apriamo il cuore a chi davvero ci merita. È una giornata tranquilla: mettiamo la testa a riposo e la casa in ordine. Rimuginarci troppo non ci giova.

Leone. 23/7 – 23/8

Per uscire da una crisi d’amore, occorre un investimento d’impegno e volontà. Un pizzico di elasticità ci aiuta ad apprezzare ciò che abbiamo. Incontriamo nuove persone: alcune di loro si rilevano utili per il lavoro, altre divertenti per il tempo libero.

Vergine. 24/8 – 22/9

Per dare una mano a un collega in difficoltà, ci accolliamo un ulteriore impegno, coinvolgendo i nostri cari nell’impresa: un bel gioco di squadra. Mentre aspettiamo l’ispirazione, l’amato e gli amici si organizzano per uscire. Vogliamo dare loro buca?

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con la persona amata al fianco, siamo disposti a scalare le montagne, ma la vetta è ancora lontana e il rapporto versa in una fase di stallo. La quadratura della Luna in Cancro ci sconsiglia passi affrettati di cui potremmo pentirci. Prudenza, sempre.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Venerdì ricco di sorprese. Per merito del trigono della Luna, riceviamo una buona notizia in vista di una promozione o di un risarcimento. Progettiamo una rivoluzione degli spazi intorno a noi, per dare sfogo alla nostra incontenibile creatività.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Di sollecitazioni l’ambiente ne offrirebbe parecchie, ma noi, immersi beatamente nel limbo della pigrizia, rimandiamo a domani i carichi gravosi. Con un briciolo di adattabilità, possiamo superare agilmente alcuni muri interposti fra noi e chi amiamo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Una Luna scontrosa, quella che oggi fa capolino in cielo, portatrice di lavoro inatteso. L’unica attenuante è che verrà poi ben retribuito. Il sospetto in amore è insolito per noi, che raramente scendiamo a compromessi con la malizia.

Acquario. 21/1 – 19/2

A toglierci dai guai seri oggi giunge il provvidenziale intervento di un amico fidato. Colpi vincenti sul fronte finanziario e professionale. Piani di immediato realizzo contribuiscono alla serenità familiare: sfruttiamo lo slancio per cose importanti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Umore alle stelle, grazie al trigono della Luna in Cancro. Intuizione al massimo, che si ripercuote positivamente sull’attività e sulla vita sociale. Sentimenti dolci che teniamo gelosamente nel cassetto: la paura ci rende terribilmente diffidenti.