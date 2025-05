Toro, inviti e nuove esperienze ci rendono dinamici: l'oroscopo di domani, mercoledì 28 maggio

Grazie alla Luna nel nostro cielo in congiunzione a Giove, siamo disposti a condividere informazioni e idee brillanti con gli altri colleghi. Esigenza di interiorità, che esprimiamo anche a livello fisico: diamo maggior spazio al riposo e allo spirito.

Notizie, inviti e nuove esperienze ci rendono dinamici: incoraggiamo il bisogno di movimento. Acquisti in libreria e sorriso smagliante. La curiosità ci mette nei pasticci, se siamo ancora soli: a forza di esplorare, potremmo finire in un labirinto.

Oggi, con la Luna in sestile a Venere nel nostro segno, i rapporti sentimentali vivono momenti indimenticabili. Possibile proposta di matrimonio. Le grane lavorative non interferiscono nel rapporto con la famiglia: siamo in grado di separare le due sfere.

Leone. 23/7 – 23/8

Visto il sestile lunare a Marte, diamo un grandissimo peso ai rapporti con gli altri, cercando di usare la diplomazia per smorzare gelosie e rivalità. Elasticità e apertura alle novità sono le condizioni necessarie per avanzare verso i traguardi sperati.

Vergine. 24/8 – 22/9

Dall’amore alla nostra attività, fra imprevisti e intralci, oggi tutto gira al contrario: avere amici in gamba al nostro fianco è una risorsa impagabile. La proposta di entrare in società va valutata con attenzione, perché potrebbe nascondere dei tranelli.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna in trigono ci rende spiccatamente sensibili e attenti alle esigenze altrui. Sappiamo disinnescare una crisi familiare prima che esploda. Speranza e disinganno si alternano nel cuore. Per avere un’altra occasione, occorre crederci e buttarsi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non siamo affatto convinti di come sta procedendo una determinata situazione. Viviamo di più alla giornata, evitando di complicarci la vita. Gli amici ci approvano e ci rispettano. Accantoniamo i problemi per dedicarci a quello che più ci piace.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con la Luna ostile, meglio tenere le antenne dritte per captare eventuali rimostranze della persona amata. Crisi presto superata con la riflessione. Nel tempo libero, dedichiamo attenzioni a noi stessi. Ultimamente abbiamo trascurato le nostre esigenze.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se nel nuovo impiego abbiamo difficoltà a trovare l’affiatamento con i collaboratori, portiamo pazienza. Il tempo e il buonsenso sono risolutivi. Per dimenticare una delusione, effettuiamo una modifica degli interessi, degli atteggiamenti e del vestiario.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in Gemelli indica che è un buon momento per inserire elementi nuovi, rinnovare l’arredamento o semplicemente per cambiare le abitudini. Perfezionismo e capacità organizzativa ci forniscono delle soluzioni rapide a piccoli problemi pratici.

Pesci. 20/2 – 20/3

Giornata conflittuale che mette in luce le nostre contraddizioni. La Luna in quadratura ci rende carenti di spirito comunicativo e di empatia. In tutte le circostanze sappiamo suscitare ammirazione e simpatia, rispondendo alle lusinghe con spontaneità.