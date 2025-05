Pesci, serata in allegra compagnia: l'oroscopo di domani, 27 maggio

Mettiamo al primo posto la concretezza, evitando di smarrirci in desideri di rivalsa e puntando direttamente a ciò che reputiamo importante. I sogni lusingano e confondono: sarebbe facile idealizzare chi amiamo, ma la fantasia ci allontana dalla realtà.

L’intuizione fornita da Mercurio, che oggi entra nel nostro cielo, ci permette di fiutare un ottimo affare e di raccoglierne immediatamente i frutti. Le occasioni di metterci in luce con idee professionali ambiziose e fortunate non mancano. Diamoci da fare.

Affrontare le diatribe familiari con calma ci consente di avere una visione distaccata, nonostante la quadratura della Luna a Marte in Leone. Andando oltre l’orgoglio del nostro angusto orizzonte, riusciamo ad appianare una controversia sentimentale.

Circostanze delicate in ambito familiare richiedono praticità e concretezza: per fortuna oggi ne siamo ben forniti. Sempre presenti, dove richiesto. Sul lavoro qualcuno o qualcosa potrebbero darci fastidio. Allontaniamo i pensieri tristi che ci incupiscono.

Leone. 23/7 – 23/8

L’insofferenza generata dalla Luna in quadratura a Marte ci offre una spinta nel cercare soluzioni lavorative più inclini alle nostre attitudini. Una trattativa immobiliare che avevamo dato per conclusa potrebbe slittare o saltare per un imprevisto.

Vergine. 24/8 – 22/9

Una giornata all’altezza delle aspettative. Fino a sera il trigono della Luna ci permette di dare valore alle piccole cose, da goderci con i nostri cari. Siamo interessati a un cambio di occupazione? Guardiamoci intorno, seguendo le piste più convincenti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Oggi ci sentiamo a nostro agio: solidi, tranquilli e radicati. Favorito l’avvio di un progetto, a patto di saper curare ogni minimo dettaglio. Certe tensioni sono segnali da interpretare: tiriamo fuori la testa dalla sabbia e siamo onesti con tutti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Feriti dal comportamento ambivalente di una persona che credevamo amica, oggi fatichiamo a trovare il passo giusto. Ritardi nelle comunicazioni. L’ostilità della Luna in Toro ci inganna, facendoci erroneamente credere di essere dalla parte della ragione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Qualcuno ci tiene nel suo campo visivo: meglio evitare stratagemmi e scorciatoie, per risparmiare fatica, e mostrarci solerti e intraprendenti. Lunedì discreto, con piacevoli sorprese, una proposta interessante o una piccola gratifica economica.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le faccende di cuore si prospettano positive, con il favore lunare. Amore e famiglia ci regalano piacevoli conferme. Orto o giardino da sistemare. L’instabilità lavorativa ci rende insofferenti e di pessimo umore? Analizziamo cosa accade dentro di noi.

Acquario. 21/1 – 19/2

La quadratura della Luna oggi ha un impatto potente nella nostra vita di relazione. Per porre fine ai conflitti, occorre una maggiore generosità. Per qualunque decisione impegnativa, meglio aspettare qualche giorno, le circostanze non ci agevolano.

Pesci. 20/2 – 20/3

Clima sereno e soleggiato. Facciamo tesoro delle cose che ci vengono dette da chi ha a cuore il nostro benessere. Serata in allegra compagnia. Dedichiamoci a tutte quelle attività che spesso, per questioni di tempo, siamo costretti a trascurare.