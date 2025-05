Pesci, il nostro cuore è stregato da una recente conoscenza: l'oroscopo di oggi, sabato 24 maggio

L'oroscopo di Barbanera di oggi, sabato 24 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Gli astri ci promettono belle soddisfazioni: iniziative per aumentare l’intesa a due o per dare un assetto stabile alla posizione lavorativa. L’amore è fonte inesauribile di allegria e complicità, frizzante come una bollicina di un’annata speciale.

Toro. 21/4 – 20/5

Che bello, una giornata dinamica! In questo fine settimana siamo attorniati dalla presenza di vecchie amicizie coinvolgenti e rassicuranti. Al centro della scena la famiglia, che oggi, visto il nostro impegno, non pone interrogativi, ma offre certezze.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un’organizzazione di ferro e un metodo affidabile e collaudato, uniti all’influsso della Luna in sestile con Giove, ci fanno sentire invincibili. Teniamo conto delle opinioni altrui, mantenendo però la nostra autonomia di giudizio. Slanci creativi.