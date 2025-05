Il Sole nel tuo segno ti dona vitalità e desiderio di cambiamento. Attenzione solo a non lasciare troppe cose a metà. Nuove conoscenze interessanti per i single. Una proposta lavorativa in arrivo va valutata con cura.

Hai bisogno di concretezza, ma questa settimana richiede un pizzico di flessibilità. Qualcuno potrebbe metterti alla prova sul piano professionale. In amore torna la complicità. Weekend di riflessione.

Settimana carica di energia, ma anche di nervosismo. In amore potresti essere troppo diretto: prova ad ascoltare di più. Nel lavoro, un progetto in fase di definizione potrebbe ricevere un’accelerata. Fisicamente in ripresa.

Ecco l’oroscopo della settimana dal 26 maggio al 1° giugno 2025 , segno per segno. Un periodo di transizione in cui molti segni sentiranno il bisogno di rinnovarsi o di tagliare rami secchi. Ascoltare le proprie intuizioni sarà fondamentale.

Cancro ♋

Settimana emotivamente intensa. Alcune questioni familiari richiedono tatto e pazienza. Sul lavoro potresti sentirti sotto pressione, ma la tua intuizione ti guiderà. Cerca momenti di silenzio per ritrovare il centro.

Leone ♌

Vuoi brillare, ma ora serve strategia. In amore torna la passione, soprattutto se lasci spazio alla leggerezza. Lavoro in fermento, ma evita decisioni impulsive. Domenica rigenerante.

Vergine ♍

Hai bisogno di ordine, ma non tutto può essere controllato. Una sfida imprevista al lavoro può trasformarsi in opportunità. In amore, chiarezza: non rimandare un confronto importante. Cura il riposo.

Bilancia ♎

Settimana favorevole per rimettere in equilibrio alcune relazioni. Sul lavoro, una collaborazione inattesa può portare frutti. In amore sei più disponibile, ma anche più esigente. Tempo di bilanci.

Scorpione ♏

Le emozioni sono profonde, ma non sempre riesci a esprimerle. In amore potresti aver bisogno di conferme. Lavoro interessante, ma evita scontri diretti. Trova un modo creativo per dire ciò che senti.

Sagittario ♐

Hai voglia di esplorare nuove strade. Un viaggio o un incontro fuori dai soliti schemi può cambiare la tua prospettiva. In amore torna l’entusiasmo. Opportunità in arrivo, soprattutto se lavori in autonomia.

Capricorno ♑

Settimana intensa sul lavoro: obiettivi chiari, ma molta fatica. Attenzione a non trascurare il partner o la famiglia. Un vecchio progetto potrebbe riemergere in una nuova veste. Rigore, ma anche cuore.

Acquario ♒

Idee innovative e voglia di libertà: questo è il tuo momento per osare. Sul lavoro qualcuno finalmente riconosce i tuoi meriti. In amore, attrazioni inaspettate. Mantieni un pizzico di mistero.

Pesci ♓

Settimana delicata: sogni più vividi del solito, ma attenzione a non perderti nei pensieri. In amore, bisogno di coccole. Al lavoro potresti risolvere un malinteso con diplomazia. Lascia spazio alla creatività.