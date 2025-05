Pesci confusi, cercano nuove esperienze ma anche stabilità: l'oroscopo di domani, venerdì 23 maggio

Oroscopo Barbanera di domani 23 maggio 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

Con la Luna nel nostro segno in congiunzione a Venere, viviamo un periodo esaltante sul fronte sentimentale. Siamo quanto mai irresistibili. Oggi la solita quotidianità, con qualche probabilità di fare gli straordinari. L’ozio non fa proprio per noi.

Toro. 21/4 – 20/5

Concentriamoci sull’attuazione dei progetti e sugli aspetti finanziari delle iniziative, curando bene i dettagli e non lasciando nulla al caso. La sensazione di essere in grado di controllare gli eventi e di poter scegliere la vita che ci piace ci fa star bene.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Tutto procede per il meglio, dedicando più attenzioni alla famiglia. La Luna in Ariete ci ricorda che basta una buona dose di organizzazione. Dopo aver corso a perdifiato per tutto il giorno, abbiamo un solo desiderio: staccare la spina e farci coccolare.

Cancro. 22/6 – 22/7

In giornate come queste, facciamo attenzione a non pretendere troppo da chi ci circonda. Il nostro umore è influenzato dalla quadratura lunare. Nei momenti di incomprensione all’interno della coppia, cerchiamo di dimostrarci inclini all’ascolto.