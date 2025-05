Gemelli, ritmo frenetico con la quadratura lunare a Giove: l'oroscopo di domani, 22 maggio

L'oroscopo di Barbanera di domani, giovedì 22 maggio.

Ariete. 21/3 – 20/4

Emozioni a pioggia in questo periodo, ma per noi è normale amministrazione. La novità, piuttosto, è che ora ci sentiamo liberi di esprimerle. Sperimentare l’apertura del cuore è un’esperienza forte: ci accorgiamo così di quali sono le cose importanti.

Toro. 21/4 – 20/5

Il sestile della Luna in Pesci con Mercurio nel nostro cielo ci spinge a inseguire quella promozione professionale che meritiamo. È ora di osare! Non diamo spago a un desiderio d’evasione, se non sappiamo dove può portarci, né quanto può costarci.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Ritmo frenetico, con la quadratura lunare a Giove. Fatichiamo nel trovare il giusto equilibrio fra doveri e bisogno di riposo, soddisfatto solo in serata. Se per lavoro o piacere ci troviamo a occuparci di finanza e investimenti, sarebbe bene agire con più cautela.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se affrontiamo gli ostacoli con calma e lucidità, possiamo uscirne vincenti. La Luna in trigono ci offre occhi nuovi, per una migliore presa di coscienza. Sbrighiamo in fretta le faccende e spendiamo il tempo libero in attività rilassanti, portatrici di benessere.