Acquario, l'atmosfera si prospetta piacevole e rilassata: l'oroscopo di domani, 21 maggio

L’elasticità mentale è una conquista, arrivano risultati positivi in termini di comunicazione. Oggi lo scambio con gli altri scorre fluidamente. Una giornata che ci vede costruttivi, riservati, pronti a stimolare la creatività in presenza di fatti nuovi.

Un lieve calo energetico è fisiologico, specie in questa stagione: una risposta naturale del fisico strapazzato dal flusso continuo di adrenalina. Accontentiamoci di risultati modesti. Qualche piccola imprecisione non compromette la nostra credibilità.

Piacevoli novità sul fronte emotivo, merito della Luna in Pesci. Il cielo si limita a farci coraggio, ma non indica la strada da intraprendere. Un incontro con un vecchio amico rievoca in noi sensazioni passate, che non abbiamo ancora metabolizzato.

Leone. 23/7 – 23/8

Conoscenze, emozioni ed esperienze movimentano la quotidianità. Creatività e fantasia sfornano iniziative fortunate da portare avanti con slancio. Abbiamo tutto a portata di mano per inseguire un sogno e ottenere l’appoggio di una persona importante.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con l’opposizione lunare, veniamo colti da una malinconia ingiustificata: gli amici fanno di tutto per rincuorarci, sdrammatizzando i problemi. Momenti di riflessione, necessari contro il malumore. Con il passare delle ore la tensione si scioglie.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Attenzione concentrata sul quotidiano. Gli impegni sono in aumento, con mille cose da fare, ma oggi abbiamo la possibilità di concludere molto. L’intesa profuma di un antico romanticismo: voglia di evasione, da soddisfare con una gita speciale.

Scorpione. 23/10 – 22/11

A volte un po’ di isolamento può essere positivo, perché ci permette di riflettere e guardarci dentro. Tutto ciò che possiamo trovare fa parte di noi. Considerazioni utilitaristiche, volte ad acquisire quella stabilità di cui da tempo andiamo alla ricerca.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Aria densa con la Luna in Pesci. Le nostre azioni accusano un calo drastico, mentre le iniziative registrano qualche tentennamento di troppo. Ciò che fa male, quando un progetto procede al rallentatore, più che il danno è il fastidio che ci procura.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Abbiamo consapevolezza che il momento del riposo è ancora lontano: l’energia è altalenante e non siamo sicuri di avere le batterie abbastanza cariche. Per realizzare alcuni dei nostri progetti, troviamo un appoggio nei familiari, procedendo così più spediti.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’atmosfera si prospetta piacevole e rilassata, specie se restiamo insieme alla persona del cuore. Tranquillità e capacità di adattamento. Grazie a qualche divertente fuoriprogramma, il rapporto di coppia subisce una positiva inversione di marcia.

Pesci. 20/2 – 20/3

Che giornata esaltante e piena di soddisfazioni, con la Luna nel nostro segno. Occasioni golose, appoggi e colpi di fortuna su tutti i fronti. Con il buonumore di oggi, le molte fatiche non ci impensieriscono: le affrontiamo tutte con il giusto spirito.