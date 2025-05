Cancro, spirito d’iniziativa, nostro alleato: l'oroscopo di domani, 20 maggio

Troviamo facilmente un giusto accordo fra doveri e pigrizia. Veniamo da un fine settimana rilassante che ci ha ritemprati nel corpo e nello spirito. Opponiamo un netto rifiuto alle proposte che solleticano le ambizioni, ma a cui non possiamo far fronte.

Progetti in fermento e opportunità da realizzare in gruppo, con questa Luna in Acquario sospinta dal sestile di Venere. Siamo dinamici e grintosi. Teniamo conto di alcune valide innovazioni, su cui possiamo facilmente impostare nuove iniziative.

Leone. 23/7 – 23/8

Giornata poco esaltante: la Luna in opposizione si mostra poco disponibile nei nostri confronti. Nelle faccende pratiche rischiamo di fallire. Equilibrio emotivo un po’ traballante, soprattutto a causa della vulnerabilità che vorremmo nascondere.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il confronto con gli altri ci genera ansia? Ridimensioniamola, tenendo presente che spesso la riservatezza può essere scambiata per snobismo. Fra amicizia e amore il limite è labile, basta un nonnulla perché a sorpresa sconfinino l’una nell’altro.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’equilibrio regna nella sfera sentimentale. Rispondiamo con estrema duttilità alle esigenze del momento, rispettando i tempi di chi ci piace. Gli amici ci distraggono dall’ossessione di qualcuno che gioca a nascondino, mandandoci su di giri.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il punto a sfavore odierno è la Luna quadrata in Acquario, con tutte le seccature che questo comporta. Malumore, scatti di nervi, insofferenza. Abbiamo sufficiente fiducia in noi stessi per ignorare con disinvoltura le critiche e agire di testa nostra.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Siamo classificati fra i migliori segni dello Zodiaco, in questo lunedì con il sestile lunare. Possibili traguardi in vista. La ruota gira, godiamoci l’attimo. Certi dei nostri sentimenti, ci sentiamo pronti a esternarli pur rischiando di andare dritti contro un muro.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Un inizio di settimana energico e pimpante. Se ci piace vincere facile, approfittiamo di questo cielo privo di grosse tensioni e ricco di vantaggi. Benissimo il lavoro. Sbrigando rapidamente gli impegni urgenti, ci rimane una larga fetta di tempo libero.

Acquario. 21/1 – 19/2

La voglia di novità va incoraggiata, sebbene sia necessario agire con qualche cautela, per non alterare certi ritmi essenziali per il nostro benessere. Prevedibile la richiesta di maggiore collaborazione in famiglia: diamo la precedenza al bisogno di serenità.

Pesci. 20/2 – 20/3

Un’aria sbarazzina e felice fa registrare un’impennata vertiginosa delle nostre quotazioni, sia sul piano amoroso sia su quello professionale. Se abbiamo un’attività autonoma, gli impegni odierni scivolano via veloci verso il giusto compimento.