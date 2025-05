Cancro, in arrivo nuove sfide personali e tensioni familiari: l'oroscopo di oggi, lunedì 19 maggio

Oroscopo Barbanera di oggi, lunedì 19 maggio 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

Stato d’animo cullato dal dolce far niente di questa domenica. Gli amici ci vogliono un gran bene e fanno a gara per stare in nostra compagnia. Occhi puntati sul rapporto di coppia: il clima disteso, con il sestile della Luna in Acquario, è un toccasana.

Toro. 21/4 – 20/5

Giornata caratterizzata da turbolenze in famiglia, a causa della quadratura lunare. Progettiamo grandi cambiamenti senza l’appoggio degli altri. Razionalità, senso pratico, ordine mentale, da mettere in campo nel caso ci capitassero degli imprevisti.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Clima positivo per riprendere il contatto con noi stessi. Riscopriamo con piacere quanto sia rilassante poltrire tutto il giorno sul divano. Famiglia e amore, gli argomenti preferiti delle nostre conversazioni: siamo degli inguaribili romantici.

Cancro. 22/6 – 22/7

Un caro amico ci fornisce preziosi consigli, rafforzando la capacità di trovare alternative e di uscire dagli schemi per esplorare nuovi percorsi. In ambito familiare, qualche tensione da tenere a bada, ma anche tanta tenerezza. Nuove sfide personali.