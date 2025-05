L’Oroscopo della settimana dal 19 al 25 maggio 2025, segno per segno, con uno sguardo su amore, lavoro e benessere. Il Sole entra in Gemelli il 20 maggio, portando energia mentale e desiderio di comunicazione, mentre Saturno in Ariete il 24 maggio inaugura una fase di assunzione di responsabilità e crescita personale.

♈ Ariete

Amore: Hai voglia di novità, ma rischi di essere troppo impulsivo. In coppia, serve più ascolto. I single potrebbero fare un incontro intrigante.

Lavoro: Saturno entra nel tuo segno e ti invita a pianificare meglio. Progetti a lungo termine prendono forma.

Benessere: Energia in crescita, ma non trascurare il riposo.

♉ Toro

Amore: Le emozioni sono più stabili. Ottimo momento per rafforzare il legame con il partner. I cuori solitari si sentono più sereni.

Lavoro: Determinazione e costanza ti premiano. Buone notizie in arrivo, soprattutto se stai aspettando una conferma.

Benessere: Cura l’alimentazione e concediti una pausa rigenerante.