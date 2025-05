Toro, giornata dedicata alla ricerca dell’intesa amorosa: l'oroscopo di oggi, mercoledì 14 maggio

L'oroscopo di Barbanera di oggi, mercoledì 14 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Le idee sono vincenti, ma come accade spesso, non abbiamo il coraggio di metterle in pratica. Che peccato buttare al vento opportunità d’oro! Se gli impegni ci stressano, non facciamoci prendere dal panico: sfoderiamo determinazione e intelligenza.

Toro. 21/4 – 20/5

Giornata dedicata alla ricerca dell’intesa amorosa. Gli ultimi eventi ci hanno allontanati dalle priorità stabilite all’interno della nostra relazione. Mettiamo tutte le energie al servizio di uno scopo sociale e circondiamoci di persone poliedriche.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con poco senso pratico e scarsa autostima, fatichiamo ad adempiere agli impegni quotidiani. L’opposizione della Luna ci rende apatici. L’intesa con gli altri è poco costante. Incontriamo malintesi dovuti alla mancanza di discrezione di qualcuno.

Cancro. 22/6 – 22/7

La persona amata reclama attenzioni, ma siamo troppo concentrati sui nostri interessi per capire i suoi desideri. Rimediamo con una serata romantica. In treno e nei luoghi più affollati, teniamo d’occhio portafogli e cellulare a rischio di furto o smarrimento.