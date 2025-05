Bilancia, premi, incassi e soddisfazioni sono a portata di mano: l'oroscopo di domani giovedì 15 maggio

La giornata può offrirci una buona opportunità per dare libero corso alla creatività e alla fantasia, con un occhio che non trascura gli aspetti pratici. L’energia per affermare il nostro punto di vista non manca, ma ribadiamolo simpaticamente, senza arroganza.

Leone. 23/7 – 23/8

Le discussioni costruttive in famiglia sono influenzate positivamente dalla Luna in Sagittario. Viviamoci questi momenti con la giusta disposizione. Non perdiamoci in chiacchiere e lottiamo con passione per i nostri obiettivi. Apriamo porte nuove.

Vergine. 24/8 – 22/9

Qualche grana professionale scombina i nostri programmi? L’influsso della quadratura lunare si fa sentire. Affidiamoci a un caro amico. Passione e autorevolezza ci rendono protagonisti assoluti della relazione di coppia. Sfruttiamo tale occasione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Premi, incassi e soddisfazioni sono a portata di mano. Impostiamo tranquillamente ora progetti che durano nel tempo, senza farci prendere dalla fretta. Siamo attratti da un amore misterioso? L’unica accortezza è quella di non scoprire tutte le nostre carte.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Grazie alla nostra intraprendenza, possiamo disporre di buoni argomenti per convincere i nostri clienti, i sottoposti e persino i figli un po’ ribelli. Voliamo pure in alto per ottenere così quello che ci può dare più soddisfazione di quanto immaginiamo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Priorità nella carriera che richiedono tenacia. Intuizioni azzeccate che ci aiutano a metterci in luce. Sentimenti in sordina, non possiamo avere tutto. Coltiviamo spazi al di fuori del lavoro per rilassarci, specie se ultimamente ci sono dei contrasti con i colleghi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Influenze affettuose mettono una pezza ai nostri bisticci con la persona del cuore. Spiegazioni chiare e sincere alleviano i morsi pungenti della gelosia. Le idee e l’entusiasmo non ci mancano. Abbiamo una carica tale da spostare montagne e ammansire l’amato.

Acquario. 21/1 – 19/2

Pochi svaghi, ma grande concentrazione nell’attività, che ci ripaga con grandi soddisfazioni. Questa Luna in Sagittario ci rende molto produttivi. Cos’è questa frenesia? Forse il tentativo di fare ordine in varie faccende. Affrontiamo una cosa alla volta!

Pesci. 20/2 – 20/3

Una configurazione corroborante ci trasforma in combattenti offrendo fermezza. Troviamo il coraggio di togliere la maschera e mostrarci quali siamo. Prendiamo tempo, se non sappiamo che pesci pigliare di fronte a una vecchia fiamma che torna a farsi viva.