Toro, un affiatato rapporto di coppia è la panacea per l’umore: l'oroscopo di domani 13 maggio

L'oroscopo di Barbanera di domani, martedì 13 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

La giornata scorre serena, con la Luna in trigono a Nettuno nel segno. L’ampia libertà d’azione ci favorisce con i collaboratori e con le persone care. L’intervento tempestivo di un familiare ci aiuta a riprendere subito in mano il controllo della situazione.

Toro. 21/4 – 20/5

Un affiatato e consolidato rapporto di coppia è la panacea per l’umore, soprattutto quando, come oggi, abbiamo bisogno di evadere dalla quotidianità. L’ambiente sociale ci favorisce negli incontri e ci guida alla vittoria in un’eventuale sfida professionale.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Nella scalata al successo siamo ostacolati dall’opposizione della Luna in Sagittario. Privi di energie, facciamo fatica a imporre la nostra visione nell’attività. Attenzione a non mettere tanta carne al fuoco per trovarci poi in affanno nel gestire le varie incombenze.