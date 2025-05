Toro, evitate le discussioni sulla gelosia: l'oroscopo di oggi, domenica 11 maggio

Momento adatto all’ascolto interiore: la Luna in trigono ci rende sensibili e autocritici, predisponendoci alla serenità in ambito familiare. Si prospettano cambi di scena e nuovi incontri. Manteniamo la nostra identità, senza timore di sbagliare.

Leone. 23/7 – 23/8

Atmosfera influenzata dalla quadratura della Luna a Marte nel nostro cielo: un’energia negativa porta a una comunicazione scadente con chi amiamo. Un certo scompiglio nelle amicizie e in famiglia amplifica le nostre ansie, aumentando inquietudine e insicurezza.

Vergine. 24/8 – 22/9

Un passatempo che richiede una buona manualità potrebbe permetterci di rilassarci, tirando un sospiro di sollievo e staccando un po’ la spina. La Luna in Scorpione dà il via libera al nostro istinto, guidandoci verso la fortuna e una buona riuscita.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Affrontiamo gli impegni con un po’ di mordente in più, per contrastare la stanchezza e la malinconia della domenica: interventi efficaci se decisi. Cogliamo al volo le occasioni, con puntuale immediatezza, approfittando dell’attimo quanto mai fuggente.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con la Luna nel segno, nonostante qualche attrito, ci dedicheremo alla cura della coppia e dei figli, non tralasciando tuttavia la compagnia degli amici. È possibile che il parere degli altri faccia vacillare alcune certezze: è ora di svecchiare, di andare oltre.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Intraprendenti e perspicaci nei rapporti amorosi, possediamo una lungimiranza tale da permetterci di andare a segno senza incappare in errori. Una serata perfettamente allineata alle nostre aspettative si concretizza in un clima di grandi sorrisi smaglianti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La serenità non manca, sotto l’egida della Luna in Scorpione. Seppure non facciamo i salti di gioia, possiamo trascorrere qualche ora piacevole in compagnia. Per assicurarci il pieno successo, dovremmo apportare delle piccole modifiche o fare dei minimi aggiustamenti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Per colpa della Luna in quadrato, un imprevisto può minare i piani odierni. Accettiamo di buon grado i cambiamenti e rivediamo le strategie da attuare. Romanticismo e poesia vestono il rapporto affettivo di tinte pastello, facendoci dimenticare le incoerenze.

Pesci. 20/2 – 20/3

Coltiviamo l’empatia: comprendere lo stato d’animo altrui è fondamentale. Grazie al trigono lunare, riusciamo ad avere risposte efficaci agli stimoli esterni. Arriva l’occasione per conquistare l’attenzione di una persona interessante: se ne vale la pena, buttiamoci.