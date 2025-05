Scorpione, esigete le scuse con gentilezza se vi fanno un torto: l'oroscopo di domani, lunedì 12 maggio

Oggi gli astri sono dalla nostra parte. Possiamo finalmente puntare in alto per realizzare un progetto, senza dimenticarci dei doveri quotidiani. Diamo prova di grande serietà e tenacia, e non è detto che questo non venga notato da qualche superiore.

Cerchiamo di sdrammatizzare i contrasti e le incomprensioni, nonostante l’opposizione del Sole alla Luna in Scorpione ci metta in difficoltà. Possibili diverbi con gli amici o con un familiare, forse a causa di promesse fatte ma non mantenute.

Seguiamo senza riserve il nostro intuito. Fantasia e immaginazione sono degli assi nella manica per le faccende di questo inizio settimana. Da alcune amicizie arrivano belle soddisfazioni. Approfittiamone per lanciarci in esperienze nuove.

Leone. 23/7 – 23/8

Demotivati e privi di spirito d’iniziativa, nel lavoro siamo poco produttivi. Prendiamoci una pausa riflessiva, senza però rallentare troppo la marcia. Siamo oltremodo sensibili alla qualità dei rapporti sentimentali e non tolleriamo eventuali ingerenze esterne.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non diamoci pensiero per la recente virata verso il rosso del conto in banca. La Luna in sestile ci aiuta nel prevedere importanti entrate future. L’ineffabile sensazione che le cose scorrano con facilità ci dà la carica giusta per un’ampia libertà d’azione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Belle novità per chi lavora in squadra. La collaborazione promette risultati eccellenti. Favoriti i master di studio, i trasferimenti e i viaggi. Controlliamo con cura che non ci siano oneri economici pendenti o vecchi debiti sbadatamente dimenticati.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Cerchiamo di cambiare in positivo la giornata, restando concentrati sul presente: basta analizzare le questioni man mano che si presentano. Se ci sentiamo vittime di un torto, esigiamo con gentilezza le scuse educando così gli altri al rispetto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Siamo così presi dalla carriera o dagli affari che i divertimenti sembrano un lontano miraggio. Recuperiamo in serata organizzando una cena tra amici. Ci troviamo nella condizione ideale per affrontare prove impegnative o accettare un incarico di rilievo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna, nel suo transito in Scorpione, rende dinamica e appassionata l’atmosfera. Un dono gradito, una bella sorpresa da una persona a cui teniamo. Le relazioni affettive vivono un momento di grazia: riceviamo amore e attenzioni da parte dei nostri cari.

Acquario. 21/1 – 19/2

La quadratura lunare ha un effetto fortemente irritante. Per non entrare in rotta di collisione con il mondo, appelliamoci al buon cuore degli amici. Meglio evitare di effettuare delle scelte affrettate negli affari. Rimandiamo ai prossimi giorni ogni decisione.

Pesci. 20/2 – 20/3

Riflettori puntati sul fronte economico. Non potendo contare sul caso a favore, evitiamo le operazioni finanziarie che comportano dei rischi. In campo sentimentale procediamo speditamente, per merito della sensibilità che ci contraddistingue.