Cancro, è tempo di romanticismo col partner: l'oroscopo di oggi, venerdì 9 maggio

Eventuali piccoli inciampi odierni sono superabili, grazie al trigono della Luna in Bilancia. La nostra storia d’amore naviga su mari tranquilli. Guardiamo lontano, mettiamo in campo progetti ambiziosi: la rassicurante quotidianità rischia di tarparci le ali.

La giornata acquista sostanza nel momento in cui ci riappropriamo del nostro consueto spirito critico: ne guadagneremo in stima e autostima. Con una dose di sana competitività, possiamo ottenere un risultato più che meritato in ambito professionale.

Leone. 23/7 – 23/8

La professione ci riserva gradite sorprese che cambiano in meglio la vita, ma dobbiamo abbandonare i sospetti e gli atteggiamenti prevaricatori. La situazione è in piena evoluzione: bisogna saperla gestire con metodo, organizzazione e molta calma.

Vergine. 24/8 – 22/9

La persona amata ci invia segnali di distensione e abbiamo buone opportunità per la carriera. Accettiamo serenamente un confronto e gestiamo i dissensi. Voglia di coccole, di fare la pace dopo una baruffa? Fra gli amici troviamo qualcuno pronto a darci una mano.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il transito della Luna è potenziato dal sestile di Marte in Leone. Non irrigidiamoci sulle nostre idee, anche se ci sembrano assai più lungimiranti. Una pausa di riflessione anche breve potrebbe produrre dei buoni frutti, in termini di intuizioni e soluzioni.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Una chiacchierata sincera con un amico ha un qualcosa di prodigioso: ci offre un punto di vista onesto, con cui misurare desideri e ambizioni. I sogni cedono spazio alla realtà: abbiamo ottime ragioni per rallegrarci, tuffandoci con gioia nel presente.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Teniamo a freno il nostro orgoglio e, anche se è difficile, la permalosità. Riusciamo a muoverci con successo, concedendoci perfino un piccolo regalo. Un temporaneo calo di determinazione e di costanza non desta preoccupazioni. Stati d’animo conflittuali.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Sereni, traboccanti d’amore e di buone intenzioni, diamo al cuore il posto che gli spetta: poniamolo al centro della scena, senza tentennamenti. Con un atteggiamento diplomatico e tranquillo, riusciamo a gestire dinamiche complicate, uscendone vincenti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Qualche dissidio per questioni di interesse, tuttavia il nostro umore positivo lascia emergere intuizioni brillanti in campo lavorativo e finanziario. Non opponiamo resistenza al vento di rinnovamento che investe gli affetti. Colpo di scena in arrivo!

Pesci. 20/2 – 20/3

La forza di volontà con cui portiamo avanti i nostri progetti è la migliore garanzia per superare gli eventuali intralci. Dinamismo e ambizione. Siamo in vena di storie romantiche, ma grazie all’intercessione di Saturno, anche di propositi costruttivi.