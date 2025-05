Oroscopo della settimana dal 12 all'18 maggio 2025, segno per segno

Ecco l’oroscopo per la settimana dal 12 al 18 maggio 2025, segno per segno:

♈ Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Settimana energica, ma con qualche ostacolo da superare nei rapporti personali. La tua impulsività potrebbe creare fraintendimenti: scegli le parole con cura. Buone notizie in arrivo sul fronte professionale.

♉ Toro (21 aprile – 20 maggio)

Il Sole nel tuo segno ti regala forza e centratura. È il momento ideale per pianificare a lungo termine. In amore, potresti dover chiarire un malinteso: non rimandare.

♊ Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Voglia di cambiamento e leggerezza. Mercurio favorisce contatti e viaggi brevi. Se stai lavorando a un progetto creativo, questa settimana potresti fare un salto di qualità.

♋ Cancro (22 giugno – 22 luglio)

È tempo di tagliare i rami secchi, soprattutto in ambito emotivo. Una vecchia ferita torna a galla: affrontala con coraggio. Arrivano conferme sul lavoro dopo settimane di incertezza.