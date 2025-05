Toro, mercoledì da vivere a pieno ritmo: l'oroscopo di oggi 7 maggio

Come un caldo abbraccio, la comprensione della persona amata ci rimette in pace con il mondo e con noi stessi. Ringraziamola con una serata romantica. Abbiamo affrontato con troppa leggerezza un delicato problema familiare: rivediamolo trovando un rimedio.

Possibile sensazione di disagio concernente la carriera. La Luna in quadratura ci influenza, amplificando certe insicurezze latenti. Non cediamo. Clima ambiguo sul fronte sentimentale: l’amore ci manda messaggi contrastanti che ci destabilizzano.

Mercoledì da vivere a pieno ritmo. Il Sole nel segno in trigono alla Luna valorizza le nostre intuizioni e ci rende audaci nella messa in pratica. Smaltendo un po’ dei compiti arretrati, grazie al prezioso aiuto di un collega, ritagliamoci una serata libera.

Leone. 23/7 – 23/8

Dotati di senso pratico e concretezza, veniamo a capo di un problema professionale con sicurezza, guadagnando la sincera stima di tutti i collaboratori. Atmosfera ottimale per una bella rimpatriata fra amici, intorno a una tavola ricca di cibo e di buon vino.

Vergine. 24/8 – 22/9

Saremo propositivi e pronti ad agire con un certo entusiasmo, abbandonando così la solita zona di comfort. Si guadagna anche rischiando qualcosa. Dedichiamo alcune ore a noi stessi: il Sole e la Luna, all’unisono, consigliano una passeggiata all’aria aperta.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Ci viene concessa l’opportunità di portare a termine un impegno lavorativo, rispettando i nostri tempi e il nostro modo di agire. Siamo vincenti. Un fortuito incontro al supermercato ci costringe a ricordare i tempi ormai passati con una certa nostalgia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con la Luna in Vergine cerchiamo di andare dritti al nodo del problema senza perderci. Accettiamo, se necessario, il consiglio di un amico. Occupiamoci di economia domestica e finanze. Tirando le somme, potremmo scoprire una gradita sorpresa.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La recente ricerca di un immobile subisce una battuta d’arresto. La quadratura lunare non facilita la scelta, generando uno stato d’animo incerto. In famiglia come nel lavoro, abbiamo la necessità di essere certi di aver spinto nella giusta direzione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Complice la Luna in Vergine, le nostre iniziative professionali sono in crescita. Abbiamo allontanato eventuali impedimenti e noiosi cavilli. Dotati di meticolosità e di sistematicità, all’interno di un gruppo siamo il punto di riferimento di molti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Recuperiamo autonomamente il nostro equilibrio, attraverso il ricorso a quei piccoli rituali che ci restituiscono sicurezza e benessere interiore. Affrontiamo la giornata seguendo l’inclinazione al risparmio, sia in termini di energia fisica sia di denaro.

Pesci. 20/2 – 20/3

Siamo in piena crisi sentimentale. L’opposizione lunare ci genera ansia e scarsa autostima: organizziamo un’uscita serale con un caro amico. Miglioriamo la qualità del rapporto con i colleghi, esternando eventuali problematiche con tatto e sincerità.