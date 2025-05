Bilancia, numerose le chance per chi vuole innamorarsi: l'oroscopo di oggi, domenica 4 maggio

Oroscopo Barbanera di oggi, domenica 4 maggio 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna in Leone ci spinge ad affrontare questioni su cui riflettiamo ormai da tempo. Accantoniamo l’orgoglio, e tutto procederà per il meglio. Mettiamo in campo gli spunti creativi e l’ambizione. Un impegno assiduo garantisce risultati concreti.

Toro. 21/4 – 20/5

Alla larga dai guai! Il Sole e la Luna in quadratura ci rendono impulsivi e ci spingono a intestardirci su questioni di principio. Risparmiamo le energie. Non facciamoci ingolosire da improbabili traguardi, quando abbiamo qualcosa di concreto a portata di mano.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Manteniamoci mentalmente flessibili per rendere più distesi i rapporti con gli altri. La fantasia non è nemica della logica, bensì il suo complemento. La serenità in amore è alla nostra portata: valorizziamo i sentimenti che proviamo e la persona che ci affianca.

Cancro. 22/6 – 22/7

La giornata è un susseguirsi di conferme nelle relazioni con le persone a noi più care. Questa predisposizione d’animo ci porta ottimi risultati. Possibili svolte lavorative all’orizzonte, ma non spingiamo sull’acceleratore. Occhi aperti e attenzione alta.