Ecco l’oroscopo della settimana dal 5 all'11 maggio 2025, segno per segno

♈ Ariete

Settimana dinamica e ricca di stimoli. Occhio però all’impulsività, soprattutto in ambito lavorativo. In amore, evita di dire tutto quello che pensi: a volte il silenzio è più eloquente.

♉ Toro

È il tuo periodo, ma non accontentarti del minimo. Ottime possibilità di crescita se decidi di metterti in gioco. In amore, torna la dolcezza e il desiderio di costruire qualcosa di solido.

♊ Gemelli

La mente corre veloce, ma il corpo chiede una pausa. Cerca di rallentare e di dedicarti alle cose essenziali. Una notizia interessante potrebbe arrivare da lontano.

♋ Cancro

Le emozioni saranno protagoniste: concediti di sentirle tutte, senza vergogna. Una persona del passato potrebbe riapparire, ma chiediti se vale davvero la pena.